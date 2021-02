Michele Morrone, el gran fichaje de la temporada 2 de 'Toy Boy', anuncia su llegada a España

Michele Morrone, el actor italiano que ha sido fichado para la temporada 2 de 'Toy Boy', visitará muy pronto nuestro país. Así lo ha afirmado él mismo en su cuenta de Instagram, en una publicación en la que afirma que en sólo una semana estará en España.

Han sido muchos los seguidores del actor los que han aplaudido la publicación, que ya acumula más de 600.000 'me gustas'. Hasta el modelo Jon Kortajarena le ha contestado, alegrándose por la noticia, y pidiéndole que venga pronto.

A Michele Morrone le has visto antes probablemente en '365 DNI', la película por la que ha recibido muchas veces el sobrenombre de 'Jamie Dornan italiano'. Además de actor, Morrone ha trabajado como modelo y como músico, y es guitarrista profesional y cantante.

¿Qué veremos en la segunda temporada de 'Toy Boy'?

Hugo Beltrán ha conseguido demostrar su inocencia por el asesinato de Philip Norman, pero los enemigos que se ha ganado en el proceso han querido cobrarse su deuda. Una bomba en el Inferno ha destrozado los sueños de los Toy Boys y dejado a Triana al borde de la muerte. Y Hugo no puede permitir que el responsable salga impune.

Pero, ¿quién ha podido ser? Aunque las heridas entre los Rojas y los Medina siguen abiertas, parece que por el momento han enterrado el hacha de guerra. Macarena ha desaparecido de la ciudad para desintoxicarse en una clínica de su adicción al sexo, el comisario Zapata se ha jubilado y Benigna está demasiado ocupada intentando mantener el control de Medina-Rojas.

Todo apunta a que el asesino de Triana está en el One Per Cent, el nuevo club de Striptease de lujo de Marbella. Así que los Toy Boys comienzan a bailar allí, dispuestos a descubrir la verdad. Pero El Turco y Rania, los hermanos italianos que lo regentan, no están dispuestos a dejar que nadie destape los secretos de su local. Al fin y al cabo, es imposible construir un imperio en la Costa del Sol sin mancharse las manos de sangre.

Seguro que te interesa:

'Toy Boy': Michele Morrone ya tiene en sus manos el guión de la segunda temporada y sorprende con su nuevo look