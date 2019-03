Las mejores películas de Sony Pictures TV se verán en Antena 3

Antena 3 y Sony Pictures Television han alcanzado un acuerdo para los próximos tres años por el que la cadena adquiere los derechos de emisión en televisión en abierto y en exclusiva de un gran número de títulos incluyendo la mitad de los estrenos en cines de los años 2009, 2010 y 2011.



Algunas de las películas incluidas en el acuerdo son 'An Education', 'Come, reza, ama', 'Ángeles y demonios', 'Asalto al tren Pelham 1, 2, 3', 'Karate Kid', 'The Tourist' y 'Resident evil: Ultratumba', entre otros.



El acuerdo incluye también éxitos de taquilla tales como 'El código Da Vinci', 'Dos policías rebeldes 2', 'Sucedió en Manhattan' y 'Hellboy'.