Mediaset busca nuevo reality tras el fracaso de 'Pekín Express'

'Pekín Express' no termina de arrancar. A la vista de los resultados cosechados en su última temporada, Mediaset España no termina de decidir si renueva o no el conocido formato. El programa, con Jesús Vázquez a la cabeza, anotó mínimo de temporada tras promediar un 7,8% (1.328.000) en su 'Aventura por África'. En tan sólo cuatro años el formato de aventura ha perdido un total de 8,1 puntos y 1.282.000 espectadores, es decir, casi el 51% de su audiencia (50,9%).



Mientras tanto, la cadena ha comenzado a estudiar otras opciones y posibilidades. Según ha conocido en exclusiva ObjetivoTV, Mediaset tiene en estos momentos sobre la mesa un nuevo formato de aventura que cumple con la mayoría de los requisitos que la cadena estaba buscando. La cadena ha puesto sus ojos en 'Expedition Impossible', un formato estrenado por el canal estadounidense ABC en el que 13 equipos de tres personas se enfrentan a extraordinarios desiertos, montañas cubiertas de nieve y grandes ríos en Marruecos.



NUEVA MACRO-GYMKANA

El nuevo formato, estrenado en televisión en verano de 2011, sigue los pasos de 'Pekín Express'. Se trata de una macro-gymkana televisada en la que sus participantes deberán superar una serie de retos hasta alcanzar la meta final, en este caso Marruecos.



El programa original, conducido por el aventurero, zoólogo y entrenador de grandes felinos Dave Salmoni, cuenta con un total de 10 etapas. En todo este tiempo, las cámaras del programa son testigos de momentos dramáticos y también de momentos de risas y buen feeling entre los participantes. Pero es una carrera, una competición en la que tan sólo uno de los equipos resultará vencedor. Cada miembro del equipo ganador se embolsará 50.000 dólares, además de un vehículo todoterreno.



Trabajar en equipo y soportar la presión de la naturaleza serán algunas de las claves para avanzar en cada una de las etapas. Sólo de esa manera podrán mantenerse en la carrera.



'Expedition Impossible' es un formato creado por Mark Burnett, conocido productor de 'Survivor' (Supervivientes) y creador también de 'The Aprentice' (El aprendiz).



LOS PROBLEMAS DE 'EXPEDITION IMPOSSIBLE'

'Expedition Impossible' es un formato que podría perfectamente sustituir a 'Pekín Express', o incluso alternar su emisión en pantalla, pero plantea varias dudas que la cadena estudia en estos momentos. ¿Puede realmente llamar la atención un programa con 39 participantes? ¿Podrían los espectadores identificarse con todos ellos? ¿Habría que reducir el número de equipos?



El programa se ha vendido a varios países en el último año. El resultado ha sido bueno, sin embargo, lo que se ha vendido ha sido el formato original y no los derechos de adaptación. Mediaset España tiene sobre la mesa la posibilidad de adaptar este formato con todos los riegos que ello conlleva.



Aunque parezca lo contrario, el equipo técnico para la grabación de 'Expedition imposible' también es menor, ya que no supone contar con un cámara por cada uno de los equipos. Los retos o pruebas que los participantes deben superar son las mismas para todos, al igual que sucede en 'Supervivientes', por lo que son realizadas en grupo aunque por equipos.