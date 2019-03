Matías Prats recibe el Premio Nacional de Televisión de la mano de los Reyes

Los Reyes Felipe y Letizia han entregado en un acto celebrado en el Museo del Prado los Premios Nacionales de Cultura. Entre los galardonados se encontraban Matías Prats, Ágatha Ruiz de la Prada, Rosa Montero y Fernando Aramburu.

El periodista de Antena 3 Noticias ha recibido el Premio Nacional de Televisión, un galardón que se suma a la larga lista de premios entre los que se encuentran dos Premios Ondas, cuatro premios de la Academia de la Televisión, nueve TP de Oro al mejor presentador de informativos y el Premio Protagonista del Año en Periodismo 2002.

Matías Prats, emocionado tras recibir el premio, explicaba que "el escenario ha sido único, la presencia de los Reyes, la compañía de otros premiados. La verdad es que me sentía un poco extraño. Eran todos muy significados del mundo de la cultura y yo me parece que no doy la talla, pero bueno, aquí está el premio y lo he recibido con inmensa alegría".

Seguro que te interesa:

¿Ese es Joey? La drástica transformación física que ha sufrido Matt LeBlanc 15 años después del final de 'Friends'