Matías Prats: "La confianza se establece a través del tiempo y yo ya llevo muchos años"

Todos los premios son una algría, pero lo son más cuando quien te lo entrega son los propios espectadores. Matías Prats sabe de esto, y mucho. Este lunes ha recibido su octavo TP de Oro como mejor presentador de informativos, imponiéndose a su ex compañera en TVE, Ana Blanco, y a la debutante Sara Carbonero (Telecinco). Objetivo TV ha hablado con él sobre sus impresiones al recoger este octavo premio. "Hay una relación muy entrañable con los premios TP desde hace ya algún tiempo y veo que no se rompe a pesar de las dificultades que entrañaba este año, con una nómina de candidatos propicia para el cambio, pero no se ha producido", ha apuntado acerca de los nuevos programas y presentadores que este año se han "colado".



¿Cómo lleva que el público siga apoyándole? "La generación de confianza se establece en la relación a través del tiempo y como yo ya llevo muchos años y, más o menos, he tenido un buen comportamiento, pues seguramente se ha ido sumando ese afecto, ese cariño, para convertirse en credibilidad y en generador de confianza", ha dicho Prats, que presenta Antena 3 Noticias 2, que también se llevó el premio al mejor informativo.



¿Este año lograr el premio era más complicado ante la competencia de Ana Blanco y Sara Carbonero? "Yo ya he sentido lo que es ganar y estoy muy bien preparado para la derrota porque también he estado preparado para la victoria. El triunfo lo he encajado muy bien, me gratifica, y me estimula, pero no me lo creo. Tal vez eso haya sido aceptado por parte del público, que han visto que el Matías compensado trabaja y se comporta igual que el Matías al que han arrebatado, en un momento determinado, un triunfo o un éxito".



Lleva ya ocho seguidos, y un total de 15 sumando los de Antena 3 Noticias, ¿qué tienen los informativos de Antena 3 que no tienen otros? "Para mí tienen una personalidad propia, creo que las noticias de Antena 3 tienen, en parte, la personalidad del conductor, pero sobre todo y fundamentalmente, la de mis compañeros, de los que hacen la información, de los corresponsales, de nuestra realización, de nuestra producción. Quiero pensar que la gente identifica más el premio con Antena 3 Noticias que conmigo, pero vamos, si cabalgamos los dos, lo haremos".



Y también fuimos un poco "cotillas": ¿dónde guardará Matías tantos TP? "Tengo un pequeño despacho y ahí están, pero hay sitio para más", nos confiesa entre risas. También le preguntamos cómo se siente "enseñando" las piernas. "Me he adaptado bien y no me ha importado el ponerme de pie y el estar con mucho movimiento, incluso me ha estimulado algo más, me ha provocado una mayor concentración".