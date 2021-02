"¿Y esa melena?": La irreconocible nueva imagen de Mario Marzo, Lucas en 'Los Protegidos', 9 años después

Parece que Mario Marzo no deja de impresionarnos. Hace muy poquito nos enteramos de que el joven había emprendido un nuevo proyecto profesional. Si bien sabíamos que su trabajo no tenía nada que ver con el mundo de la interpretación, ya que Marzo renunció a su carrera actoral para convertirse en un pianista clásico profesional, sus planes nos dejaban estupefactos...

Ahora nos ha sorprendido con su nueva imagen. ¿Os acordáis de la melena que lucía Lucas en 'Los Protegidos'? Pues bien, aunque ya han pasado nueve años desde que terminara la exitosa serie, quizás Mario siga sintiendo algo de nostalgia por el personaje al que daba vida. No podríamos decir que Marzo lleva el mismo look que Lucas, pero lo cierto es que el corte de pelo sí que resulta bastante similar.

De hecho, algunos de sus seguidores caían en la misma cuenta que nosotros y no dudaban en dejarle comentarios como estos: "Ese pelo... Protegidos!!", "Vibes de Lucas 😌" o "Te lo estás dejando largo para el regreso de los protegidos, no nos engañas". ¡No te pierdas el nuevo look de Mario y pincha en el video que te adjuntamos un poquito más arriba!

