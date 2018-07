Mariló Montero deja 'La Mañana' de La 1 a Marta Robles

Mariló Montero vuelve a acaparar titulares tras sus polémicas palabras, esta vez por razones muy diferentes. TVE ha decidido no renovar a la periodista, que termina este mes de diciembre, por lo que a partir de enero dejará de presentar el magazine matinal de La 1, según informa el portal El Confidencial.



A pesar de las noticias publicadas tras conocerse que RTVe no renueva el contrato con Mariló Montero, no se conoce quién le sustituirá. Marta Robles ha negado ser la nueva presentado de 'La Mañana' a través de su cuenta de Twitter. La periodista confiesa estar muy contenta en Telemadrid y, a pesar de "estar como está", no abandonará la cadena de momento.