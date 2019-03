'Mar de plástico' seleccionada por The WIT como una de las ficciones internacionales más destacadas

'Mar de Plástico' una de las ficciones internacionales más destacadas de la temporada para la prestigiosa agencia francesa The WIT. La serie de Antena 3 producida por Boomerang TV ha sido incluida en su selección de ficción que se ha presentado hoy durante la Fresh TV Fiction session.



Esta conferencia, que se ha celebrado en Cannes dentro del marco del MIPCOM, es una de las citas clave y que mayor expectación genera en el mercado internacional. En este evento, se dan a conocer las ficciones que integran la codiciada lista elaborada por The WIT que incluye las 17 nuevas series más destacadas en el mercado internacional.



El nuevo thriller, que se ha convertido en el mejor estreno de la temporada, consiguió congregar a casi 5 millones (4.966.000) de espectadores en su debut simultáneo en Antena 3, Neox, Nova y Mega, alcanzando un gran 29,2% de cuota de pantalla. La trama de la ficción gira en torno a la investigación del crimen cometido en el pueblo ficticio de Campoamargo. En este peculiar entorno, en el que conviven un crisol de culturas y la economía depende de los invernaderos, se produce el asesinato de Ainhoa, la joven hija de la alcaldesa de la localidad, que provocará la llegada de Héctor, sargento del cuerpo de Policía Judicial de la Guardia Civil que dirigirá la investigación.



Con un reparto encabezado por Rodolfo Sancho, Belén López, Pedro Casablanc y Jesús Castro, entre otros destacados actores, la serie está rodada en impactantes escenarios naturales y cuenta con un cuidado diseño de producción, que consigue que el paisaje se convierta en un personaje más. La atmósfera del entorno se transmite a través de la cuidada fotografía, el planteamiento de la dirección y los encuadres.



No es la primera vez que The WIT destaca una de las series de Boomerang TV. 'El tiempo entre costuras', la serie que marcó un hito en la ficción española, también fue incluida en la selecta lista de la “Fresh TV Fiction” en octubre de 2013.