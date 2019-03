La mágica actuación de Mimi y Brays Efe como Ariel y Úrsula y otras canciones Disney en 'Tu cara me suena'

Roko y Carla como Elsa de 'Frozen' en 'Tu cara me suena mini'

'Let it go' fue la canción de la banda sonora de 'Frozen' elegida para que Roko y Carla brillaran convertidas en Elsa, la protagonista de la película de Pixar. ¡Y vaya si se soltaron!

Santiago Segura y Julia imitaron a Aladdin y Jasmine en 'Tu cara me suena mini'

En 2019 podremos ver la versión en acción real de 'Aladdin', en esta ocasión dirigida por Guy Ritchie. Pero Santiago Segura y Julia ya interpretaron hace años a los protagonistas de la cinta de Disney en carne y hueso.

Manu Rodríguez imita al Genio de 'Aladdin' en 'Tu cara no me suena todavía'

Aladdin y Jasmine no son los únicos que hemos visto en el escenario, ¡también se ha imitado al Genio de la lámpara! Fue Manu Rodríguez, concursante de 'Tu cara no me suena todavía'.

Anna Simón y Fran como el cangrejo Sebastián en 'Tu cara me suena mini'

Esta actuación de Tu cara me suena nos arrancó grandes carcajadas. Y es que si el cangrejo Sebastián era uno de los personajes más divertidos de 'La Sirenita', Anna Simón y Fran estuvieron a la altura.

Carlos Baute se convierte en Miguel de 'Coco'

El cantante venezolano fusionó dos canciones de la banda sonora de 'Coco', uno de los últimos éxitos de Pixar. Con 'Recuérdame' nos arrancó una lagrimilla y después hizo que nos entraran ganas de bailar con 'Un poco loco'.