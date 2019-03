Luis Merlo, tras superar sus problemas de salud: "No sabía que el público me quería tanto"

Luis Merlo regresa al teatro con la obra 'El Test' con más fuerza y las pilas cargadas. Tras pasar en julio varias semanas ingresado en el hospital debido a una insuficiencia respiratoria, el intérprete ha asegurado que no sabía que el público le quería tanto. Merlo reconoce que ha sido un año "positivo" y ha querido hacer especial hincapié en que fue "una cosa puntual".

"Es con lo único con lo que me quedo, con haber vencido ese momento, que fueron unas horas comprometidas; con el cariño de la gente y con el respaldo de los profesionales que hicieron su trabajo sin buscar nada", ha confesado Merlo.

El actor, de 51 años, estuvo ingresado más de dos semanas el pasado mes de julio aquejado de una insuficiencia respiratoria. Luis Merlo asegura que "la salud siempre es especial cuando se ha perdido" y ha aprovechado para contar cómo vivió aquel episodio: "Fue cuestión de horas, pero las cosas se extrapolan demasiado. Es inevitable que gente me trate con mucho cariño y otra con sensacionalismo".

De aquellas horas complicadas, Merlo se queda, sin duda alguna, con el cariño del público: "No sabía que el público me quería tanto". El actor asegura encontrarse bien y con fuerzas para volver a subirse al teatro con la obra 'El Test'. "Lo han hecho mis mayores siempre. No voy a decir que no haya días que estás cansado", dice Merlo, y añade que es un cansancio "relativo" porque "hay muchas más cosas positivas en la balanza".