En 'Mitos de los alimentos', Chicote pondrá en tela de juicio algunos mitos y demostrará su veracidad, o no, con estudios y experimentos científicos.

Dentro de esos mitos podremos descubrir si la miel engorda más que el azúcar, la importancia o no de tomarse el zumo rápido para que no pierda sus propiedades, si la zanahoria nos ayuda a estar más morenos, la relación entre comer helados y la felicidad o si es cierto que los alimentos light no engordar…entre otros mitos.