"Llueven zombies" en el regreso de 'The Walking Dead'

Los zombies invadieron anoche la Plaza de Callao de Madrid. Fox España presentó en los Cines Callao el primer espisodio de la cuarta temporada de 'The walking Dead'.



Objetivo TV asistió a la invasión zombie y pudo hablar con algunos de los blogueros seriéfilos más conocidos en las redes sociales. "Queríamos más zombies y en este capítulo llueven los zombies literalmente", apunta Miriam Lagoa. "El momento 'Sharknado' del capítulo ha estado muy bien", dice Mariló García. "Me ha resultado hasta divertido en algunos momentos", apunta Isabel Vázquez.



'The Walking Dead' arrasó en audiencia con su regreso el pasado domingo en AMC: más de 16 millones de estadounidenses no se quisieron perder la vuelta de los muertos vivientes. Tampoco en nuestro país: Fox España fue líder de las cadenas de pago con 1,6% de audiencia y más de 330.000 espectadores.