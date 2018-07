laSexta estrena 'El Objetivo', la apuesta informativa para la noche del domingo

En El Objetivo de Ana Pastor no hay opinión, un formato que laSexta ya aborda en Al Rojo Vivo o laSexta Noche. Este nuevo programa apuesta por el periodismo de datos para complementar esos otros formatos.



En España hay pluralidad informativa, los ciudadanos pueden encontrar un medio con el que identificarse. El Objetivo de Ana Pastor quiere explicar lo que ocurre sin partidismos, sin ideología. Con afán de divulgación, quiere conocer los hechos más allá de las opiniones, busca aportar luz sobre las polémicas y saber qué es cierto y qué es falso de lo que nos cuentan. Llega para ofrecer los datos y será el espectador quien saque las conclusiones.



En El Objetivo de Ana Pastor no habrá opinión. El programa apuesta por periodismo de datos para complementar la oferta existente de debate y tertulia plural. Cada semana llegará a las pantallas con la intención de explicar las cosas de la manera más objetiva posible, ofreciendo al espectador sólo los hechos para que sea él quien se forme su propia opinión.



El plató del programa cuenta con dos elementos escenográficos principales: una gran pantalla que preside el escenario y una espectacular mesa que incluye una pantalla táctil. Un diseño moderno y vanguardista con componentes y materiales vinculados a las últimas tecnologías, que acogerán a la audiencia y al público presente en el plató.En su cita semanal con la audiencia El Objetivo de Ana Pastor incluirá una sección fija centrada en la transparencia. En Poder Ciudadano el programa seguirá el rastro del dinero público.



Ana Pastor llega dispuesta a hacerse muchas preguntas sobre el destino de los fondos públicos. Analizará, por ejemplo, determinados sueldos, contratos o decisiones donde se gasta el erario público.



En su búsqueda de respuestas estará acompañada por uno de los máximos expertos en Transparencia de España, David Cabo, creador de la Fundación CIVIO y la web Tu derecho a saber.



Cada semana, Pastor recibirá en el plató a algún protagonista de la actualidad, así como a diferentes especialistas en cada tema que aborde el programa, que aportarán información técnica y contextualizarán la actualidad, para ayudar al espectador a comprenderla y formarse su propio criterio.



Con El Objetivo de Ana Pastor, el primer proyecto de la periodista para Atresmedia Televisión, llega a España un nuevo modelo de periodismo. El programa que dirige Ana Pastor y produce Globomedia, sigue la estela de medios internacionales como 'The Washington Post', 'Der Spiegel', CNN o Channel 4, que llevan años recurriendo a los datos para confirmar la veracidad de las declaraciones de los políticos. El Fact Check, o verificación de hechos, se basa en determinar quién dice la verdad y quién miente, demostrándolo sólo a través de los datos.



Cada semana 'El Objetivo' de Ana Pastor buscará errores, ambigüedades, mentiras, falta de rigor o inexactitudes en las declaraciones de los políticos.