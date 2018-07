laSexta emite el capítulo final de 'Sea Patrol' y ofrece su reestreno

'One Perfect Day' es el título de este último capitulo de la serie. En el, la determinación de Kate para frustrar un ataque terrorista evita la destrucción del patrullero Hammersley, pero no evita la pérdida de vidas. Kate también debe enfrentarse a su hora más oscura.



El reestreno de la ficción australiana tendrá lugar tras el capítulo final de 'Sea Patrol'. laSexta ofrecerá este martes el capítulo 68, el número 13 de su quinta y última temporada, y a continuación programará el primero de la primera temporada, titulado 'Welcome Aboard'. Cabe recordar que 'Sea Patrol' fue cancelada en 2011 por la cadena Nine Network cuatro años después de su lanzamiento.



El miércoles llegarán los episodios 1x02 y 1x03 y así sucesivamente, de lunes a viernes, a partir de las 15:45 horas. La tarde de laSexta se completará con 'Más vale tarde', a las 17:40 horas, y la segunda edición de 'laSexta noticias', a las 20:05 horas.