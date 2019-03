Lara ve difícil la fusión con La Sexta sin previo acuerdo de sus accionistas

El presidente de Antena 3 Televisión, José Manuel Lara Bosch, ha opinado hoy que para seguir hablando de una posible fusión con La Sexta es necesario que primero los accionistas de esta cadena se pongan de acuerdo entre ellos. Lara Bosch ha hecho estas manifestaciones durante su intervención en el Foro de la Nueva Comunicación, donde tampoco ha descartado la posibilidad de que la emisora de radio del grupo, Onda Cero, mantenga conversaciones con la Cope o bien con Punto Radio para convertirse en cadenas mayores.



En relación a la fusión con La Sexta ha puesto de manifiesto las diferencias existentes entre los distintos accionistas. "Que se pongan de acuerdo ellos primero. Te encuentras con músicas y pasos cambiados según con quien hablas y según el momento", ha opinado Lara, quien ha reconocido que en la primera reunión con La Sexta, "ya se cerró la ecuación del cambio y eso -ha dicho- suele ser lo último que se cierra".



Tras expresar la disposición de su grupo a suscribir alianzas para competir, ha explicado que lo harán con una fórmula en la que al final quede una sola empresa con una gestión empresarial y con un plan estratégico claro, "sin parcelas y reinos de taifas que complican luego la gestión".



Por otro lado, en relación al sector radiofónico ha indicado: "tanto los amigos de Cope como de Punto Radio saben que estamos dispuestos a hablar cuando quieran, pero no es tan fácil, es un terreno más complicado", en referencia a las vinculaciones de estas emisoras con otros grupos mediáticos.



A su vez, se ha referido a los derechos por la Liga de Campeones y ha criticado que las televisiones públicas puedan estar compitiendo por grandes eventos deportivos "encareciéndolos para el conjunto de la economía española". No obstante, ha considerado que la nota en la que la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA) criticó esas mismas prácticas se ha exagerado y, en ese sentido, ha añadido que estas cosas "se tienen que discutir de otra manera; no se tienen que hacer a patadas en la puerta". "UTECA cree que si contó con la opinión de Antena 3 y nosotros creemos que no nos entendimos", ha subrayado.



Por último, ha opinado que el mapa de operadores de televisión en España "no puede estar cerrado" y ha declarado su admiración por algunos medios del grupo Prisa. A su intervención en el Foro de la Nueva Comunicación han asistido importantes personalidades de la política y la banca, entre ellas la ministra de Cultura, Angeles González Sinde, y el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón.