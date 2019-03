La emotiva declaración de amor de Amaia a Alfred tras Eurovisión que te va a enamorar

Amaia y Alfred han sido los auténticos protagonistas del fin de semana tras su esperada actuación en el pasado festival de Eurovisión. La pareja no logró el resultado esperado, tras quedar en el puesto 23, aunque los artistas estuvieron magistrales en su interpretación.

Ahora, después de todo el revuelo que Eurovisión supone y una vez que ha terminado Amaia ha hecho una publicación que ha sorprendido a todos sus seguidores. Y es que, la navarra no suele ser muy activa en sus redes y son muy pocas las publicaciones personales que hace.

Pero en esta ocasión Amaia ha hecho una excepción y ha abierto su corazón para dedicar a Alfred una preciosa declaración de amor en la que le da las gracias por estos maravillosos días.

Aun así, la cantante, fiel a su naturalidad, reconoce que no le ha salido todo lo bien que quería: "He intentado hacer algo bonito pero me ha salido un poco mal con los marcos esos que salen pero no pasa nada❤️ nunca lo digo por redes sociales y ahora me apetece😃 ha sido una experiencia increíble! y todo gracias a @Alfred_ot2017 !! un petonet ruru💐😃🌸".

Junto a estas palabras Amaia también ha compartido su álbum de fotos más íntimo con Alfred a lo largo de este recorrido inolvidable que han vivido.