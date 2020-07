"Me he aceptado": El importante mensaje de superación de Miguel Herrán ('La Casa de Papel') con una foto muy personal en el espejo

Miguel Herrán sin duda se encuentra en su mejor momento. El actor, que profesionalmente está alcanzando el éxito con 'La Casa de Papel', serie original de Antena 3, que le ha llevado a ser conocido a nivel mundial y que ha logrado que tenga a sus espaldas todo un batallón de seguidores.

En alguna que otra ocasión el actor ha revelado en sus redes sociales los problemas que ha tenido con la fama y que le han impedido tener una vida normal y corriente.

Sin embargo, su romance con la también actriz Sandra Escacena le ha dado mucha energía y positividad y le ha ayudado a superar estos baches que ha ido encontrando por el camino. Además, contando con su apoyo para gestionar y saber cómo lidiar con la fama.

"Venga, vamos a tomar algo a una terraza'. Y yo: 'Bueno, pero vamos en coche'. Y ella: 'Mejor andando, así damos un paseo'. Y yo: '¿Estás segura?'. La verdad es que está haciendo un gran trabajo en este sentido, aunque a veces se arrepiente de salir por según qué sitios..." contaba el actor en una entrevista para la revista GQ.

"He sido un obseso. He tenido vigorexia. Me veía delgado pesando 80 kilos" comentó sobre su estado físico en una entrevista para Mens Heatlh España. "Con 13 o 14 años mis amigos me llamaban 'Conan The Barbarian' por lo grande que estaba".

Con su última foto, el actor ha querido demostrar lo bien que se siente ahora consigo mismo y ha dado un importante mensaje sobre el amor propio. Puedes descubrir el mensaje en el vídeo de arriba.

