Julia Otero reivindica el papel de los periodistas veteranos en la entrega de los Ondas

Julia Otero recibió anoche un Premio Ondas por su carrera, galardón que no se esperaba y que suma ahora cuatro Ondas, ha lamentado que la sociedad actual se ha llevado un chasco, porque, de pronto, logros conquistados por padres y generaciones anteriores y que se creían irreversibles, no se han demostrado como tal.



"Ahora nos vemos ejerciendo el periodismo, peleándolo todo desde el principio. En eso nos sentimos jóvenes", ha indicado la periodista de Onda Cero, quien ha subrayado que en la radio no hay corredores de fondo en solitario, sino equipos que funcionan.



Iñaki Gabilondo ha recibido el Ondas del público como mejor comunicador. El periodista ha dedicado el premio a su compañero, y también finalista, Luis del Olmo por ser quien realmente abrió camino en la radio, ha animado a los jóvenes periodistas sumidos en la angustia a crecerse: "Lo que está pasando está pasando. ¿Qué viene detrás? No está escrito, tenéis que escribirlo vosotros; no permitáis que nadie lo escriba por vosotros".



La gala de entrega de los premios en el Gran Teatre del Liceu, organizada por Radio Barcelona Cadena Ser, se ha convertido en una fiesta de la comunicación televisiva y radiofónica, conducida por Àngels Barceló y Manu Carreño y amenizada por José Corbacho, con el acompañamiento musical también de Manel, Miguel Poveda, Rozalén y la premiada en la fiesta Gloria Estefan.



La cara visible de los informativos nocturnos de Telecinco, Pedro Piqueras, premio 'ex aequo' como mejor presentador junto al Gran Wyoming, ha celebrado recibir su primer Ondas, que ha bromeado con que ha llegado a tiempo, porque todavía le queda mucho tiempo por delante para optar a lo que sea y disfrutar de esta profesión, que le está dando sus días más felices del periodismo al lado del equipo con el que lleva siete años.



Wyoming, premiado 'ex aequo' como mejor presentador, ha sido uno de los grandes ausentes de la ceremonia, en la que la periodista de TVE María Escario ha dedicado la distinción a todas aquellas periodistas que trataron de abrir camino en el ámbito deportivo: "Nunca imaginé que una periodista deportiva iba a ganar un Ondas, y menos que iba a ser yo. Tampoco esperé contar que mujeres ganaban más medallas olímpicas que hombres, como sucedió en Londres".



El ideólogo de 'Pulseras Rojas', Albert Espinosa, ha recogido junto al director de la serie, Pau Freixas, y los actores protagonistas, el premio a la mejor ficción televisiva, y ha dedicado el galardón a tantos niños ingresados en hospitales, por ser el verdadero motor de la serie, refiriéndose a ellos como "grandes héroes, que no llevan capas rojas, sino pulseras".



El actor de 'Aída' Pepe Viyuela, mejor intérprete masculino, ha empezado su dedicatoria con un buenas noches en catalán y castellano, tras lo que ha resaltado un aplaudido: "Cuanto más lenguas tiene un país más rico es, el problema es de los que no saben verlo".