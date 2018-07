Jorge Pobes: "Aníbal está marcado por las desgracias vividas"

PREGUNTA.- ¿Cómo llega Aníbal a Puente Viejo?

RESPUESTA.- Los Buendía llevamos generaciones en Puente Viejo, pero vivimos apartados del pueblo ya que no estamos muy bien vistos debido a una maldición. Tenemos una pequeña granja heredada de nuestro padre Emilio, que a su vez la heredó de nuestro abuelo y vendemos nuestros productos en la plaza de Puente Viejo.



P.- ¿Cómo definirías a tu personaje?

R.- Aníbal está marcado por las desgracias vividas. Eso le ha hecho una persona con aspecto serio, de fuerte carácter (no mala persona) y con un gran sentido de la responsabilidad, ya que tras la muerte de sus padres y hermana, se ha quedado como cabeza de familia. Es un hombre de palabra, que siempre luchará por defender la honra y el honor de su familia.



P.- ¿Cómo es su relación con Rita y su hermano Isidro?

R.- Rita es su prometida y para él, sin duda, la madre de sus hijos. No sabe realmente si es amor lo que siente, pero le prometió al padre de Rita y al suyo propio que se casaría con ella y así será.



Isidro es su hermano pequeño, su única familia y un gran apoyo para él. Las desgracias vividas les han unido mucho, aunque su comportamiento a veces le provoque algún que otro quebradero de cabeza.



P.- ¿Con qué personajes va a tener más relación?

R.- A parte de Isidro y Rita, tendré asuntos importantes con Don Anselmo y Pedro Mirañar.



P.- ¿Cómo ha sido tu incorporación a la serie?

R.- En el casting me encontré con dos chicas maravillosas, Eva y Yolanda, que te hacen sentir como en casa. Además durante el proceso de casting conocí a Javi y Charlotte. Conectamos muy bien desde el primer día, y está siendo muy fácil trabajar con ellos. Después fui conociendo a todo el equipo durante los ensayos y no han faltado sonrisas, charlas y abrazos.



P.- ¿Cómo os han recibido los veteranos de la serie?

R.- Con los brazos abiertos. Nos dieron consejos y nos transmitieron mucha tranquilidad. Además tuve la suerte de estrenarme con dos de ellos: Mario Martín y Fernando Coronado. Nunca olvidaré las sensaciones tan positivas que tuve ese día.



P.- En Puente Viejo todo el mundo tiene un secreto. ¿Cuál es el de Aníbal?

R.- La maldición de los Buendía...