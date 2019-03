Los inventos que cambiaron el mundo

Es imposible imaginar nuestro mundo sin coches, ordenadores, aviones o teléfonos. ¿Cómo han cambiado nuestra sociendad? Àngels Barceló presenta el nuevo programa de Discovery Max, 'Y el mundo cambió' (a las 22:30 horas), espacio con el que los espectadores descubrirán las v entre estas invenciones que, unidas en el tiempo, han dado lugar a estos prodigios de nuestro tiempo.



El programa que se estrena esta noche contará personalidades de la cultura, el arte y el deporte nacional aportarán su opinión y sus valiosas experiencias en los diferentes episodios de la serie. Desde Antonio Lobato, Santiago Calatrava, Pedro Duque o Luis Moya hasta Jesús Calleja, Boris Izaguirre o Dani Martínez pasarán por 'Y el mundo cambió' para compartir sus curiosidades y detalles que les vinculan a estos prodigiosos 'inventos cotidianos'.



ÀNGELS BARCELÓ: "SOLO POR LA CURIOSISDAD DE SABER EL ORIGEN DE LAS COSAS MERECE LA PENA"

Con motivo del estreno del nuevo programa, Objetivo TV habló con Àngels Barceló, presentadora de 'Y el mundo cambió'.

PREGUNTA: ¿Por qué los espectadores no deberían perderse este programa?

RESPUESTA: Porque se sorprenderán, por que uno nunca se para a pensar cuáles son las cosas que nos han mejorado la vida. Nos gusta vivir cómodos y nos gusta que todo sea mucho más fácil pero no te paras a pensar en qué te facilita la vida. Y no solo eso, no te paras a pensar el origen de las cosas que te facilitan la vida. Entoces solo por la curiosidad por saber el origen de estas cosas, merece la pena.



P: ¿Fue eso lo que más le llamó la atención cuando vio el programa?

R: Me llamó la atención el proyecto, me llamó la atención la cadena y me llamó la atencion que te llegue una propuesta seria de televisión. Algo, más que serio, atractivo. Hay muy pocos proyectos televisivos ahora mismo que te puedan apetecer. Luego, entrando más en el proyecto en concreto, encima me gustaba mucho el proyecto. Una cadena como Discovery Max y además viniendo de Fernando (Jerez) como venía pues se que no es una broma, se que es algo serio; y encima después el proyecto me gustaba mucho.



BARCELÓ: "LA GENTE NO SABE QUÉ MIRAR EN TELEVISIÓN"

P: Eso que acaba de comentar ¿es parte del balance que hace con respecto a la gran acogida que ha tenido Discovery Max por parte de los espectadores? Que sea un proyecto serio, que sea un proyecto diferente...

R: Yo creo que es fundamental. Últimamente, la gente no sabe qué mirar en televisión. Hay mucha gente que lo tiene muy claro y ahí están las audiencias, pero luego hay gente que cuando enciende la televisión se encuentra muy perdido, "no me atrae nada, no me gusta nada, me quedo enganchado a esto porque no tengo alternativa". Yo veo muy poca televisión, pero a raíz de comentar yo que iba a colaborar con Discovery Max, mucha gente me ha dicho que "ese canal es de las pocas cosas que se pueden ver" y yo creo que ofrece una alternativa que no encuentran en ningún otro sitio.



P: ¿Es usted aficionada a este tipo de programación?

R: Mucho. Tengo una facilidad para engancharme a un documental que me genere curiosidad. Puede ser histórico, biografía, documental informativo, de ciencia... me llaman mucho la atención porque el documental me aporta siempre un plus de conocimiento, de contenido que no me pasa con otros productos televisivos.



P: Hablando de cosas que le llaman la atención. ¿Cuál de los inventos que se presentan en el programa cree que ha sido el más importante o el más fundamental y el que más le ha sorprendido?

R: Me sorprendió que uno de los cuatro inventos fueran los rascacielos. Nunca me había planteado cómo los rascacielos habían cambiado el mundo. Lo daba por hecho, pero nunca había pensado en la importancia que tenían... pero verlo es lo que más me llamó la atención. Y me ha llamado mucho la atención el teléfono móvil. Yo he vivido el nacimiento del teléfono móvil. Yo empecé a trabajar en periodismo cuando no había teléfono móvil y cuando apareció me percaté de cómo esto nos ha cambiado la vida, y en la radio ni te cuento. Pero me había quedado en eso... pero cuando te das cuenta de cómo nace el teléfono móvil, del origen de la batería enana que va dentro... eso es brutal.



P: Puestos a imaginar... ¿con qué invento sueña Àngels Barceló?

R: La teletransportacion. El avión me parece muy bien, me parece un gran invento que ha cambiado el mundo, pero como va sujeto a las medidas de seguridad, a los aeropuertos, a los retrasos... yo ya estoy por la teletransportacion.