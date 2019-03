Inés Arrimadas asegura que denunciará a la espectadora que le deseó que "la violen en grupo"

Inés Arrimadas | EFE

Inés Arrimadas, presidenta del grupo parlamentario de Ciudadanos en el Parlament de Cataluña, ha anunciado a través de sus redes sociales que denunciará a una telespectadora que le deseó una 'violación en grupo' tras participar el pasado domingo como tertuliana junto a otros políticos en el programa 'Mad in Spain', espacio emitido por Telecinco, en el que se debatía sobre la polémica celebración del referéndum independentista. Tanto en su página de Facebook como en la red de microblogging Twitter, la portavoz de Ciudadanos dejaba clara su intención de denunciar a esta mujer por su "muestra clara de odio". Tras la intervención de Arrimadas en el citado programa de televisión, la espectadora escribía en sus redes sociales el siguiente mensaje "Sé que me van a llover las críticas, sé que lo que voy a decir es machista y todo lo que se quiera, pero escuchando a Arrimadas en el debate de T5 solo puedo desearle que cuando salga esta noche la violen en grupo porque no merece otra cosa semejante perra asquerosa". La líder de Ciudadanos en Cataluña asegura que no solo la denunciará por su ofensa personal, sino "por todas las mujeres que han sido violadas".

Aquí una muestra clara de odio. Voy a denunciar a esta señora.No solo por lo q me dice a mí sino por todas las mujeres que han sido violadas pic.twitter.com/AGn0oFW9Oa — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) 5 de septiembre de 2017

No contenta con este primer mensaje, la espectadora continúo con sus calificaciones peyorativas, y no solo a la parlamentaria de Ciudadanos, sino también al resto de tertulianos: los líderes en Cataluña del PP y del PSOE, Xavier García Albiol y Miquel Iceta; a Teresa Jordà, de ERC, Joan Mena, de En Comú Podem, Jordi Sánchez, presidente de la ANC, y el diputado en el congreso del PDeCat (Partit Democrata de Catalunya), Carles Campuzano. "Qué bonito debate: la puta barata, el mongolo, la maricona mala, el aborto del diablo y el abogado defensor de terroristas del Isis defendiendo que no se vote, claro", expresaba en un nuevo mensaje.

Lo de respetar lo lleva mal la señorita... pufff pic.twitter.com/TO0pG7pt9b — Rs4 (@roncerdaco) 5 de septiembre de 2017

No tardaron en llegar numerosas muestras de apoyo a Inés Arrimadas por parte de compañeros y anónimos.

Un espanto, @InesArrimadas. Una vil ofensa a millones de mujeres que sufren la violencia. https://t.co/OWNd48GpBc — Susana Díaz Pacheco (@susanadiaz) 5 de septiembre de 2017

Todo mi apoyo, Inés. Parece mentira que haya personas, y aún más mujeres, que hagan estas manifestaciones sin titubeos y con total impunidad — MCarmen Sanchez (@MCsanchezCs) 5 de septiembre de 2017

