Industria acorta los plazos para el segundo 'apagón' de la TDT

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha presentado al sector un borrador de Real Decreto del nuevo Plan Técnico Nacional de la TDT, que acorta los plazos dados a las televisiones para abandonar el 'dividendo digital' (parte del espacio radioeléctrico que venía ocupando las cadenas y que se va a destinar a servicios de telefonía de última generación) y deja en el aire una subvención que el Gobierno había comprometido para que las cadenas no tuvieran que asumir nuevos costes.



El borrador fue presentado ante el Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información del Ministerio de Industria (CATSI) y provocó que los representantes de las cadenas privadas abandonaran la reunión al entender que se había "desoído" los acuerdos alcanzados entre ambas partes el pasado mes de agosto.



Concretamente, se quejaron de que el borrador ni garantiza la recepción de sus canales actuales por los ciudadanos ni evita costes adicionales a las televisiones. Según el texto, las cadenas tendrán de plazo seis meses a contar desde la entrada en vigor del Real Decreto para mudar parte de sus canales (que no se especifican en el borrador) de unas frecuencias del espectro radio eléctrico a otras y alcanzar "una cobertura de población, al menos, igual" a la que tienen ahora.



Esta 'mudanza' afecta a cadenas de todos los operadores privados: Antena 3, Telecinco, Cuatro, Net TV, Veo TV y laSexta. Durante esos seis meses, las televisiones deberán "mantener la emisión simultánea de la programación en los canales radioeléctricos que han de ser abandonados y de los nuevos canales que se habilitan en el Plan Técnico, al objeto de facilitar los necesarios procesos de antenización". Pasado ese plazo, las televisiones tendrán que dejar de emitir en las antiguas frecuencias, con lo que los usuarios que no hayan adaptado sus antenas o resintonizado sus televisores podrían dejar de ver esas cadenas.



No obstante, tras la presión realizada por las televisiones, Industria ha flexibilizado en parte este plazo y ha introducido en el borrador la posibilidad de que, "en aras de garantizar una cobertura y un grado de antenización suficientes en beneficio de los ciudadanos, el Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, mediante resolución, podrá, en todo caso, acordar la extensión" de esta emisión simultanea para dar algo más de tiempo a que los usuarios adapten sus antenas.



En cualquier caso, el plan diseñado por Industria señala que para el 1 de enero de 2014 (un año antes de lo previsto en el plan del anterior Gobierno) los titulares de licencias del servicio de comunicación audiovisual televisiva de ámbito estatal "deberán alcanzar una cobertura de, al menos, el 96% de la población en los múltiples digitales". Un plazo que las televisiones considera insuficiente como para dar tiempo al 85% de la población a adaptar sus antenas a las nuevas frecuencias y no perder audiencia.