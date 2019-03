Iñaki Gabilondo: "Donde vaya aportaré lo que puedo aportar, mi honestidad crítica"

"Hasta aquí hemos llegado", dijo tras haber entrevistado al vicepresidente y ministro de Interior Alfredo Pérez Rubalcaba y al juez suspendido y actualmente asesor del Tribunal Penal Internacional Baltasar Garzón. Iñaki Gabilondo se despidió anoche de los espectadores en su último programa. 'Hoy' ya es ayer. El programa de entrevistas de actualidad y debate ofreció este jueves su última entrega por el cierre de CNN+.



Con los ojos enrojecidos, Gabilondo calificó de "desgracia para la sociedad" el cierre de un medio de comunicación como CNN+. "Es una noticia muy triste", remarcó, aunque como bien es sabido por todos "los medios de comunicación están viviendo en nuestro país situaciones extremadamente difíciles. Para nadie es un secreto que nuestra empresa [Prisa] también".



A sus 67 años, el periodista aseguró que "con gran dolor se produce este corte". Para Gabilondo, "el cierre de un medio de comunicación constituye una enfermedad para el organismo civil, para la democracia de un país".



"CNN+ DEBERÍA SER ESTUDIADO CON MUCHO CUIDADO"



El hasta ayer conductor del programa 'Hoy', insistió que la pérdida es todavía mayor al tratarse de CNN+, "un medio que ha acreditado un señorío, una elegancia y un comportamiento profesional que debería ser estudiado con mucho cuidado por quienes aspiran a hacer del periodismo un oficio útil a la sociedad".



El periodista quiso hacer una mención especial a Francisco Basterra, director general de CNN+ durante 10 años. Se trata de "un hombre que suma a la excelencia profesional la excelencia humana, y que ha marcado con esa gran calidad y categoría toda la historia de este canal que nunca quiso hacer ruido, que siempre quiso servir a la sociedad".



"SOCIEDAD ENFERMA DE RADICALISMO Y HOSTILIDADES"



Por otro lado, para poner nombre a todos los que han pasado delante de las cámaras de CNN+, Gabilondo tuvo unas palabras para Antonio San José, "el que mejor nos simboliza", llegó a decir. "Es posiblemente el ejemplo del periodista que necesitaría una sociedad y que una sociedad valoraría al máximo si no estuviera enferma de radicalismos y de hostilidades", criticó Gabilondo. San José se había despedido en su programa de la tarde, 'El debate', rodeado de todo su equipo. "Ha merecido la pena; hemos sido felices en este canal", comentó dirigiéndose a su audiencia.



"JÓVENES ABSOLUTAMENTE ANGUSTIADOS POR SU PROPIO FUTURO"



"Esta casa ha dado muchísimos ejemplos a un periodismo que trata de saber dónde está el rumbo", añadió Gabilondo. "Jóvenes periodistas y algunos no tan jóvenes, que están absolutamente entristecidos, que están absolutamente angustiados por su propio futuro, han dado una lección de profesionalidad absoluta al cumplir hasta el último segundo, y sin ningún tipo de vacilación ni de duda, sus compromisos profesionales, con una categoría que yo nunca olvidaré".



Como no podía ser de otra manera, el veterano periodista tuvo también unas palabras para sus compañeros. "En los últimos días me han enseñado cosas que el periodismo debería aprender, lo que es la profesionalidad en las circunstancias más difíciles. Nunca olvidaré a mis compañeros, a los que públicamente quiero agradecer todo su trabajo para ustedes y para ayudarme a mí".



"ESPERO QUE PODAMOS ENCONTRARNOS EN OTRO SITIO"



Con un nocturno de Chopin de fondo, Iñaki Gabilondo dijo sus últimas palabras en CNN+. "Les digo adiós, porque acabo una etapa importante de mi vida, otra empezará y en ella, como en la anterior, solamente aportaré lo que puedo aportar... mi honestidad crítica. Espero que podamos volver a encontrarnos en otro sitio".