ENTREVISTA A MIGUEL S. CARRAL ('APACHES')

El Festival de Series de Canal+ reunió a los seguidores de las series que no solo querían ver estrenos de temporada o que los zombies les asustaran. También pudieron asistir a talleres de guión como en el que participó Miguel Sáez Carral, guionista y autor de 'Apaches', novela que muy pronto podrá verse en Antena 3.



"'Apaches' es la historia de un grupo de amigos del barrio de Tetuán que se dedican a atracar joyerías, pero no para enriquecerse ellos, si no para recuperar lo que le han quitado a un hombre que fue muy bueno con ellos en el pasado", resumió Sáez Carral.



"Una de las condiciones que puse, es que yo fuese el responsable de la adaptación de la novela a la televisión, poruqe es un material muy sensible. Estamos hablando de gente que yo conozco, que es mi familia", nos contó el autor de la novela.



"En un piloto tiene que estar contenida la esencia de tu serie, lo que vas a desarrollar durante los capítulos. Un piloto tiene que ser veraz, original, emotivo y tiene que tener todos esos elementos la series pero en su justa medida".