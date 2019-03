La guionista de 'La Señora' demandará a la escritora que la acusa de plagio

La productora Diagonal TV y la guionista de la serie 'La Señora', Virginia Yagüe, han anunciado que presentarán próximamente una denuncia por lesión del derecho al honor contra la escritora asturiana Susana Pérez-Alonso, que les acusó de plagiar su obra 'Melania Jacob'y, basada en la misma época de la serie. La escritora asturiana presentó en marzo del año pasado una denuncia ante la fiscalía del Principado de Asturias en la que señalaba que existían "evidentes coincidencias" entre su obra, que no llegó a publicarse, y la serie que emitió La 1.



La fiscalía remitió la denuncia a un juzgado de instrucción de Oviedo, que, a su vez, se inhibió, al entender que no le correspondía por territorio conocer el asunto, en favor del juzgado número 29 de Madrid. Actualmente, este juzgado está decidiendo sí es competente o no por razón de territorio de tratar el asunto.



LA GUIONISTA NO ESTÁ IMPUTADA NI PROCESADA

El abogado Javier Val ha explicado en rueda de prensa que "nada de todo ello se ha resuelto", y por consiguiente, la guionista de 'La Señora' "ni está imputada ni procesada", a pesar de que la escritora asturiana ha afirmado lo contrario en declaraciones a algunos medios de comunicación.



Yagüe se ha quejado de que ese tipo de declaraciones pueden ser "muy lesivas" para su carrera profesional de guionista y ha señalado que llevará a cabo "las acciones legales que sean oportunas para reparar este daño". La escritora de 'La Señora' ha negado cualquier posible plagio y ha asegurado que el proceso de redacción de la serie comenzó "a finales de 2005", antes de que Pérez-Alonso registrara en enero de 2006 un resumen de su novela.



Por su parte, el abogado de la guionista ha subrayado que las acusaciones de plagio "carecen de toda veracidad" y ha señalado que los "parecidos accidentales" entre la serie y la novela, que tienen lugar en un mismo lugar y en una misma época de lo historia, no se producen sólo con la obra de la escritora asturiana, sino "con miles" de obras de ficción más. Además, ha apuntado que "el mayor sinsentido" es que la novela no se había publicado cuando se empezó a trabajar en la serie.



LA PRODUCTORA HABLÓ CON LA ESCRITORA ANTES DE LA DENUNCIA

Mientras, el consejero delegado de Diagonal TV Jaume Banacolocha ha afirmado que durante unos meses la productora mantuvo conversaciones, a través de correo electrónico, con la escritora asturiana, antes de que presentara la denuncia, y se comparó los parecidos de los que Pérez-Alonso se quejaba, pero no se encontró ningún indicio de plagio. "¿Cuántas obras y películas pasan en el mismo tiempo y época?", se ha preguntado.



Banacolocha ha explicado que 'La Señora' fue un proyecto que comenzó a finales de 2005 y que inicialmente iba a emitirse en Telecinco, pero posteriormente, al renunciar esta cadena a los derechos de la serie, se ofreció a TVE, que finalmente es la cadena que la ha emitido. Entre medias, la productora realizó "ciertos cambios importantes" en el guión a petición de TVE, según ha asegurado Banacolocha.