La II Guerra Mundial llega a Antena 3 con The Pacific

Antena 3 estrenará próximamente una de las series de más éxito internacional: The Pacific. Producida por Steven Spielberg y Tom Hanks para la cadena estadounidense HBO, The Pacific se estrenó en marzo de 2010 y está ambientada en la lucha que libró el ejército norteamericano contra Japón durante la Segunda Guerra Mundial.



La ficción se basa en las memorias de dos marines norteamericanos, Eugene Sledge y Robert Leckie y narra la historia de ambos y la de otro soldado que luchó junto a ellos, John Basilone.



El reparto de The Pacific lo encabezan Joseph Mazello ('Parque Jurásico'), que interpreta a Sadler, James Badge Dale ('24') que se mete en la piel de Robert Leckie y Jon Seda, que da vida a John Basilone.



The Pacific fue la gran vencedora de los últimos Premios Emmy al alzarse con 8 galardones, entre ellos, el de Mejor Miniserie.



SERIES DE ÉXITO INTERNACIONAL

The Pacific se suma a la serie inglesa de éxito Downton Abbey, que desde su estreno se ha convertido en líder de las noches de los martes. La serie protagonizada por Maggie Smith fue la ficción más vista del día de su estreno, con más de 3,2 millones de espectadores y el 17,1% de share.



Antena 3 continúa apostando por la calidad internacional y próximamente la parrilla de la cadena se llenará de títulos como Boardwalk Empire (producida por Martin Scorsese y ganadora de 2 Globos de Oro en la última edición), Band of Brothers (que cuenta con 6 premios Emmy y un Globo de Oro), Sherlock (una nueva versión del detective inglés, que recientemente ha recogido un Royal Television Society Program como mejor drama televisivo inglés) y Upstairs Downstairs (el remake de la BBC de la serie de éxito de los años 70).