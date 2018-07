González-Echenique reducirá el organigrama de RTVE sin ERE

El nuevo presidente de RTVE, Leopoldo González-Echenique, tiene decicido reducir pronto de forma significativa el actual organigrama de la Corporación, que considera sobredimensionado. Así se lo ha trasladado a los sindicatos con representación en TVE, dentro de una ronda de encuentros que mantuvo con sus secretarios generales a lo largo de la jornada para presentarse como nuevo responsable de RTVE. En esos encuentros estuvo acompañado del nuevo director general corporativo, Teófilo García.



Según dijeron a los periodistas asistentes a esas reuniones, González-Echenique les trasladó a los líderes sindicales su convencimiento de que puede meterse una tijera considerable en el cuadro de directivos de la corporación, y que sería una medida que reduciría costes sin merma en la buena gestión del grupo. "Nos ha pedido comprensión para esta medida, y nosotros le hemos dicho que lo apoyamos totalmente", dijo el secretario general de Alternativa-Apli RTVE, Juan Manuel Hidalgo, que recuerda que hay "más de 200 directivos en la casa, y cerca de 60 son externos".



Echenique le dijo a sus interlocutores que la situación económica de la corporación es complicada, pero que en ningún momento se ha planteado la presentación de un nuevo ERE y desconoce que el Gobierno maneje documentos confidenciales al respecto, como han informado algunos medios. "Le hemos trasladado nuestra preocupación por estas noticias, pero él nos ha dicho que no hay nada de un ERE", manifestó Jesús Trancho, secretario general de UGT en RTVE.



El nuevo mandatario de Prado del Rey subrayó que cree en el actual modelo de radiotelevisión pública y quiso despejar los temores que pueda haber sobre una TVE afín al PP desde los telediarios. "No vengo con un modelo de 'rodillo' a favor del PP ni es eso lo que me han pedido desde Vicepresidencia del Gobierno", vino a decir Echenique.



Leopoldo González-Echenique subrayó que cree en el actual modelo de radiotelevisión pública y quiso despejar los temores que pueda haber sobre una TVE afín al PP desde los telediarios. "No vengo con un modelo de 'rodillo' a favor del PP ni es eso lo que me han pedido desde Vicepresidencia del Gobierno", vino a decir Echenique.