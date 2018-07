El Gobierno reduce el presupuesto de RTVE en 200 millones de euros

El presupuesto de la Corporación en el año 2011 contemplaba 1.200 millones de euros de ingresos y un techo máximo de gasto por el mismo importe. Esta cifra ya incluía un recorte de 35 millones en relación a la aportación del Estado en 2010, con lo que RTVE recibía una financiación estatal en torno a 550 millones de euros. a partir de 2012, el presupuesto de la corporación se reduce en 200 millones.



El resto de los ingresos de RTVE provenían de la tasa por el uso del espacio radioeléctrico, la tasa impuesta a las televisiones y a las empresas de telecomunicaciones, así como de los ingresos por la comercialización de los productos de RTVE.



No obstante, el presupuesto para el próximo año todavía está pendiente de aprobación, puesto que esta partida está incluida en los Presupuestos Generales del Estado. El consejo de administración de RTVE, que no puede tomar decisiones vinculantes en este apartado presupuestario, ya contempla estudiar este nuevo ajuste en un pleno extraordinario, según ha explicado a Europa Press el consejero del PSOE Miguel Ángel Sacaluga.



Así, Sacaluga ya ha solicitado al resto de miembros la celebración de un pleno extraordinario el próximo miércoles. A lo largo de la tarde de hoy los consejeros intentarán llegar a un acuerdo para cerrar una reunión esta semana.



Para este consejero, la iniciativa del Gobierno supondrá "asfixiar" a RTVE, puesto que ya tiene compromisos adquiridos de cara al año próximo, entre ellos la retransmisión de los Juegos Olímpicos que tendrán lugar en 2012 y que podrían suponer un coste superior a los 50 millones de euros.



En este sentido, no considera "razonable" este recorte puesto que la corporación ya hizo ajustes en años recientes, que incluyeron la reducción del 40% de la plantilla a través de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), según Sacaluga.



Por otro lado, fuentes del consejo han confirmado la iniciativa para cerrar un pleno extraordinario la semana que viene, al tiempo que se han mostrado también contrarias a la propuesta del nuevo Ejecutivo.



Estas mismas fuentes han calificado de "palo muy fuerte" la propuesta del Gobierno, si bien han asegurado que habrá que esperar a la celebración de una reunión del consejo para conocer las medidas que habrá que tomar en los próximos meses.