'Friends' está de moda: las marcas de ropa estampan sus camisetas con la serie de NBC

"I'll be there for youuuuu..." en todas las tiendas. La serie 'Friends' invade las tiendas 'low cost' en forma de camisetas de manga corta, sudaderas e incluso pijamas.

Camisetas con la tipografía de 'Friends' | Urban Outfitters / Mango

Mónica, Chandler, Rachel, Ross, Phoebe y Joey están a la venta como nueva prenda de la temporada. 'Friends' ha sustituido en esta fiebre del 'revival' a otras series que estamparon en las camisetas estas marcas, como 'Sensación de Vivir', o a grupos de rock como Metallica o Rolling Stones.

Camiseta de 'Friends' | Stradivarius

Los motivos para recuperar la icónica tipografía de la serie pueden ser que a pesar de que hace 20 años de su estreno, 'Friends' sigue en boca de todos. Muy pronto, Neox emitirá en abierto la comedia de NBC.