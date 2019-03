Fiscalía mantiene su petición de que se indemnice con 100.000 euros a ex novia de Carcaño

La Fiscalía de Sevilla ha mantenido este viernes en todos sus términos la demanda interpuesta contra tres productoras de televisión, en concreto Gestevisión Telecinco S.A., Cuarzo Producciones S.L. y Mandarina Producciones S.L., para quienes pide que indemnicen con 100.000 euros a la ex novia de Miguel Carcaño, principal imputado por el asesinato y la violación de Marta del Castillo, por haberla sacado en varios programas.



En este sentido, el Juzgado de Primera Instancia número 13 de Sevilla ha acogido en la mañana de este jueves el juicio por la demanda presentada por el Ministerio Público, que se ha celebrado a puerta cerrada y que ha acogido la declaración de la ex novia de Miguel Carcaño, quien ha comparecido ante el juez por espacio de 15 minutos en los que ha respondido a "numerosas" preguntas realizadas por las distintas partes en torno a su aparición en varios programas de televisión, según fuentes del caso consultadas por Europa Press.



Al término del juicio, que ha quedado visto para sentencia, la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, ha explicado únicamente que ha mantenido todos los argumentos de su demanda, que cuestiona el tratamiento informativo sobre la menor de edad dado en los programas 'Rojo y Negro', emitido los días 15 y 16 de febrero por Telecinco, y 'El programa de Ana Rosa', emitido el día 16 de febrero en la misma cadena, ambos producidos por Cuarzo Producciones S.L..



También se refiere al programa 'Está Pasando' de Telecinco emitido el mismo día, producido por Mandarina Producciones S.L., además de a varios informativos emitidos por esta cadena de televisión el día 16 de febrero. En la demanda, apunta que "si se descartan los elementos espectaculares o morbosos no hay nada que justifique la presencia de la menor en un plató o el uso de sus imágenes de forma completa y sin usar método alguno que impida su directa identificación con personas imputadas por gravísimos hechos, simplemente por el hecho de ser más o menos cercanos al principal inculpado en el crimen".



Además, determinó que la indemnización se habrá de ingresar en una entidad bancaria como depósito a plazo fijo, del cual no podrán disponer los representantes legales de la menor durante la minoría de edad de las mismas, "salvo autorización judicial en caso de extrema necesidad". Hay que recordar, además, que durante la audiencia previa celebrada el pasado día 22 de julio el juez acordó la desestimación parcial de la demanda presentada por el Ministerio Público en lo que se refiere a una segunda menor de edad, amiga de Marta del Castillo, para la que pedía el pago de 30.000 euros tras alguna aparición televisiva en programas de dos de las productoras demandadas, todo ello después de que la propia Fiscalía anunciara en la vista que retiraba su apoyo al ser ya mayor de edad.



El Ministerio Público, representado por la fiscal jefe, María José Segarra, ya admitió que la aparición televisiva de la menor contó con su consentimiento tácito, dado con "madurez suficiente", y con el de su madre, pero justificó su demanda --que, según reconoció, no cuenta con el apoyo de la ex novia de Carcaño--, al considerar que lo que la Fiscalía pretende es valorar el posible perjuicio en sí, al margen de la percepción del mismo que tenga la menor, según han recordado las fuentes consultadas por Europa Press.



DERECHO DE INFORMACION SOBRE LA PROPIA IMAGEN



Por su parte, los representantes legales de las productoras de televisión rechazaron que la menor hubiera podido sufrir algún "perjuicio" por su aparición televisiva, que defendieron por su "interés informativo", argumentando que debe prevalecer el derecho a la libertad de información por encima del derecho de la propia imagen de la ex novia de Carcaño.



Concretamente, la representación de Mandarinas Producciones S.L. solicitó que el programa de su productora en el que salió la menor fuera considerado "reportaje neutral", al considerar que el espacio se limitó a emitir imágenes ya difundidas anteriormente, y cuestionó "hasta qué punto puede la Fiscalía interponer una demanda sin haberlo reclamado la persona afectada y después de reconocer la madurez de la misma".



Asimismo, la representación de Cuarzo Producciones S.L. aseguró que la demanda de la Fiscalía había hecho "un flaco favor a la menor, que ahora es cada vez más conocida" y se defendió recordando que antes de las apariciones que propiciaron la interposición de la demanda de la Fiscalía ya se habían emitido imágenes en TV, sin pixelar, de la ex novia de Carcaño en las que se recogían declaraciones suyas.



Además, aludió a unas declaraciones a periodistas que la menor realizó "a cara descubierta" días antes de la emisión de los mencionados programas para, en teoría y según Gestevisión Telecinco S.A., "defender sus intereses", una rueda de prensa que la Fiscalía no ve como tal al considerar que las declaraciones realizadas en ese momento por la ex novia de Carcaño eran consecuencia del "abordaje" que los periodistas habían hecho en plena calle a la menor.