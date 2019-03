Ferrán Monegal acusa a 'La Noria' de un "montaje canallesco"

La polémica sobre las maneras en que 'El Programa de Ana Rosa' consiguió la confesión de Isabel García, mujer de Santiago del Valle (principal acusado en el caso mari Luz) continúa dando que hablar. El crítico de televisión Ferran Monegal, columnista de 'El Periódico de Catalunya' y colaborador de Julia en la Onda (Onda Cero), ha acusado a 'La Noria' (Telecinco) de haber cometido un "canellesco montaje" con sus declaraciones realizadas el pasado viernes en el programa de Julia Otero.



"No es costumbre de este programa responder a las críticas que nos hacen, porque entendemos que nos va en el sueldo, pero no podemos pasar por alto lo que hicieron en 'La Noria' el pasado sábado, donde se les fue la mano con el montaje realizado a partir de unas declaraciones de nuestro colaborador, Ferran Monegal, y manipularon". Así abría Julia Otero la sección de Ferran Monegal en su magacín de sobremesa, Julia en la Onda el día de ayer.



MONTAJE ENTRE EL CASO MARI LUZ Y EL SECRETO DE PUENTE VIEJO

Las declaraciones manipuladas a las que se refiere la periodista son las realizadas por el crítico sobre las formas en que 'El Programa de AR' obtuvo la confesión de Isabel García de que su marido asesinó a la niña Mari Luz Cortés y posteriormente sobre 'El Secreto de Puente Viejo'.



En el programa presentado por Jordi González emitieron estas declaraciones mezcladas, dando un sentido completamente diferente a la crítica de Monegal sobre la exclusiva del caso Mari Luz conseguida ese mismo día por el programa de Ana Rosa Quintana. En el corte de audio que emitió 'La Noria' sobre las declaraciones de Monegal, se incluyeron igualmente las referidas al nuevo serial de Antena 3, como si también guardasen relación con el caso Mari Luz.



"Yo di mi opinión, totalmente debatible, sobre el juicio paralelo que estaba haciendo Ana Rosa del caso Mari Luz. Pero en 'La Noria' sacaron un corte manipulado, que además se notaba que no tenía relación, porque el tono del final era diferente, más positivo", ha explicado Monegal en el programa de Julia Otero, donde han recuperado de nuevo sus declaraciones del viernes.



"CANALLADA DE MONTAJE", SEGÚN MONEGAL

"Jamás calificaría de 'culebrón' un tema en el que está implicada una niña asesinada y sodomizada", aclaró Ferrán Monegal en el programa de Otero. Monegal ha querido aclarar que él está de acuerdo en que se le critique, pero sin manipulación. "Jamás me he quejado de que saquen mis comentarios y me pongan a parir si quieren, pero lo que no pueden hacer es un montaje como éste, porque es una canallada".