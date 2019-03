La familia Simpson es de Springfield, Oregón

Si antes viajabas a Estados Unidos y querías hacer una visita a la familia Simpson, no sabías a cuál de los muchos Springfields que hay en el país acudir. Hasta ahora: ayer, el creador de la serie animada, Matt Groening, desveló que la ciudad en la que se inspiró se sitúa en el estado de Oregón.



Groening ha explicado, por primera vez desde el nacimiento de la serie, en una entrevista concedida a la revista 'Smithsonian' que el verdadero Springfield se encuentra en Oregón: "Rápidamente me di cuenta de que Springfield es uno de los nombres de ciudad más comunes de América del Norte y pensé que sería chulo que todo el mundo pensara que se trataba de su Springifield, así que daba a todos los razón. No quería arruinarles la ilusión".



El creador de una de las series más longevas de la televisión ha comentado cómo surgió la idea de la familia Simpson: "Cuando me encontraba en el instituto escribí una novela sobre un personaje llamado Bart Simpson. Pensé que era un nombre poco usual para un niño por aquella época. Además por aquel entonces ya tenía la idea de un padre furioso que discutiera con Bart todo el tiempo".



"Bart sonaba como 'Bark' (ladrido en inglés) y me hacía gracia que alguien se llamara así. En la novela, Bart era el hijo de Homer Simpson. El nombre de Homer es un homenaje a mi padre y Simpson significa 'hijo de un simplón", ha explicado Groening. "Eso sí, el homenaje es sólo en el nombre, a mi padre no lo gustaban los donuts", señala.