Un falso Steve Carrell revoluciona 'The Office'

Todo el mundo creía que Steve Carrell había abandonado definitivamente 'The Office' tras la séptima temporada, pero después del episodio emitido el pasado lunes muchos lo dudan. Y es que, lo que a priori era un capítulo más, provocó un encendido debate entre los fans de la serie.



Ninguna promoción o anuncio de los responsables de la serie señaló al episodio emitido el lunes 13 de enero, titulado "Trivia", como especial. Sin embargo, tras pocos segundos enfocando a un personaje más en una escena cualquiera hicieron que los seguidores de 'The Office' dieran un respingo en sus sofás, sillones, sillas, butacas o similares al grito de: ¡Ese de la barba es Steve Carrell!



Y es que, el parecido era innegable. En la escena en cuestión se podía ver a varios de los chicos de la oficina participando en un campeonato de trivial en un bar. De repente, un hombre con una gran barba -que parecía falsa- y una camisa de cuadros acaparó todas las miradas ¿Era o no era Steve Carrell haciendo un cameo?



Aunque el propio Carrell había anunciado a 'Today' que no tenía "ninguna intención de volver a 'The Office'" los espectadores creyeron que era él quien regresaba a la serie para hacer un breve y furtivo cameo. Tal era el parecido que todo el mundo lo dio por hecho hasta que la NBC salió al paso para negar todo.



Sólo un día después de la emisión del capítulo, la cadena estadounidense hizo público a través del 'Washington Post' que el extra no era Steve Carrell. Lo que no aclaró es por qué se utilizó a una persona tan parecida al propio actor. Estrategia de marketing o no, lo cierto es que los seguidores de la serie han demostrado desear fervientemente la vuelta de su protagonista.