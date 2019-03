El explosivo Orgullo de Alba Flores y Berta Vázquez en Madrid

Se han quitado los uniformes amarillos para lucir sus mejores galas en el Orgullo 2018, las actrices de 'Vis a Vis' han disfrutado de la fiesta madrileña tras el final de la tercera temporada. Berta Vázquez llevaba un top rojo y unos pantalones cortos negros con bandas rojas en los laterales ¡Sin olvidarnos de las maravillosas y veraniegas trenzas! Además, la actriz que da vida a la Rizos, ha compartido una fotografía en su cuenta de Instagram con un mensaje muy bonito dedicado a una fiesta que lucha por los derechos de las personas LGTBI+.

"Best family and best pride! #Freetolove. Siempre libres para amar!!", escribía la intérprete en la red social junto a muchas otras actrices de la ficción.

Por su parte, Alba Flores, interpreta a Saray, vestía un crop top negro y unos vaqueros cortos amarillos... ¡Y vaya fotaza al puro estilo rock and roll que nos ha dejado! Como hay que recordar, 'Vis a Vis' ha finalizado la emisión de su tercera temporada (las dos anteriores puedes verlas en la web de Antena 3) y las actrices han abandonado Cruz del Norte para tomarse un descanso antes de empezar el rodaje de la que será la cuarta parte de la ficción.