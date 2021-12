Eurovisión Junior 2021: Levi Díaz actúa en la final este domingo y te damos todos los detalles

Los eurofanes tienen una cita este domingo 19 de diciembre con la decimonovena edición de Eurovisión Junior. En este 2021 nuestro representante es Levi Díaz, reciente ganador de La Voz Kids, que actuará con su canción 'Reír'.

El joven cantante barcelonés de 13 años ya vivió en el programa de Antena 3 una historia digna de recordar, pues se presentó por segunda vez tras su paso por la primera edición en Antena 3, donde no fue escogido en las Audiciones a ciegas por ningún coach: "Me he vuelto a presentar y no me rindo", reveló en su momento al volver a pisar el programa por segunda vez. Y acabó ganando dicha edición.

Ahora encara la recta final de Eurovisión Junior 2021, y te damos todos los detalles del evento del domingo.

¿Dónde se celebra Eurovisión Junior 2021 y a qué hora empieza?

París acogerá la final de Eurovisión Junior 2021 este domingo. La gala comenzará a las 16 horas en el auditorio La Seine Musicale de la capital francesa. Se celebra allí ya que Valentina Tronel consiguió la victoria para Francia con su canción 'J'Imagine' con un total de 200 puntos el año pasado.

¿En qué posición actúa Levi Díaz?

Al representante español le toca actuar en la posición 16 de la gala final. Aquí tienes el orden completo de todos los países participantes en la final de Eurovisión Junior 2021.

Orden de actuación en Eurovisión Junior 2021 | Eurovision Song Contest

¿Cómo es 'Reír'?

Aquí puedes ver el vídeo oficial de 'Reír', la canción con la que Levi Díaz representará a España en Eurovisión Junior 2021. Su autor es David Roma. ¿Su inspiración? "Todos los niños deben reír, bailar, soñar y nadie mejor que ellos para comenzar hoy a fraguar ese futuro lleno de colores, brillante y luminoso, que albergue sus sueños hechos realidad", ha explicado el compositor.

Levi ya había avanzado que quería concursar con tema movido y pegadizo, dentro del género pop: "Me gustaría que la gente tuviera todo el día la melodía en la cabeza".