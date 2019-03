El PP estudia pedir explicaciones a RTVE por 'La República'

'14 de abril. La República', la nueva serie histórica de TVE, está levantando la polémica. Ramón Moreno, portavoz del Partido Popular en la Comisión de Control Parlamentario de RTVE, ha criticado desde su blog la serie por "reabrir heridas históricas". Desde el PP estudian pedir explicaciones al Presidente de RTVE, Alberto Oliart, si la serie continúa en esta tesitura de "sesgo monocolor".



Para el responsable del PP en cuestiones referentes al ente público "la fijación de los responsables de TVE por la República y la Guerra Civil es llamativa. Ambientar buena parte de la oferta de ficción en esos periodos no es ingenuo ni casual". El portavoz del PP acusa a RTVE de falta de "total de imaginación" por volver a tratar este periodo de la Historia de nuestro país, en clara referencia al serial de sobremesa 'Amar en tiempos revueltos' o a 'La Señora', serie que continúa 'La República'.



"El sesgo monocolor denota un obstinado interés por recrear la historia a la carta, (...) el paraguas de una serie televisiva que no tiene por qué ajustarse al rigor histórico y se ampara en la libre interpretación de la época", escribe Ramón Moreno. El post publicado arranca con la cita de varios discursos ofrecidos en el último episodio de la serie sobre los que comenta: "No, no me he vuelto loco ni tampoco son frases tomadas de un mitin del PSOE (...) En realidad se trata de palabras pronunciadas por una de las protagonistas de la nueva serie de TVE".



Ésta no es la primera crítica que RTVE y su presidente recibe de las filas del PP acerca de los contenidos de sus canales sobre la España de finales de los años 20 hasta la llegada de la democracia. Son varias las series o TV movies ambientadas en las primeras décadas del siglo XX y los años previos a la Guerra Civil, aunque sin duda la más exitosa y que más temporadas lleva emitiéndose en la televisión pública es 'Cuéntame cómo pasó', serie que cuenta los últimos años del franquismo y la llegada de la democracia.