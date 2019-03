Estrenos, talleres y zombies en el Festival de Series de Canal+

Estrenos, talleres, cócteles, merchandaising y... zombies. La sexta edición del Festival de Series de Canal+ no defraudó a los visitantes que se acercaron este fin de semana al Cine Proyecciones de Madrid.



En la primera jornada pudo verse el estreno de 'The Honourable Woman' (Canal+), la nueva serie de Shonda Rhimes 'How to Get Away With Murder' o la comedia 'Manhattan Love Story'. Además pudieron verse las nuevas temporadas de series como 'The Big Bang Theory' o 'The Walking Dead' y 'Homeland'.



Pero no solo hubo series. El taller organizado por el Sindicato ALMA sobre el episodio piloto fue todo un éxito. También, ya entrada la noche, el concierto de 'Nashville' a cargo de Radio 3 "vendió" todas las entradas.



El sábado, los estrenos que pudieron verse en el Festival fueron 'From A to Z', 'The Knick', 'Gotham' y la cuarta temporada de 'American Horror Story'. Los asistentes también pudieron ver a Joaquín Reyes e Ignatius Farray con 'El fin de la comedia'.



Hubo varios talleres durante la segunda jornada, como el de novelización de las series, que contó con los creadores de ficciones de éxito como 'Isabel' o 'El Secreto de Puente Viejo'. En otra sala se habló de series policíacas con el comunity manager de la Policía.



El domingo, 'Dominion', 'Forever' o el estreno de temporada de 'Sleepy Hollow' fueron las ficciones protagonistas del día. La clausura vino de la mano del BirraSeries Fight Club, durante el que las ocho series más votadas en la encuesta propuesta por el portal. La serie ganadora fue 'Arrow', que consiguió imponerse en la batalla final a 'Juego de Tronos'.