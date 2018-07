Echenique niega "categóricamente" que en TVE haya "manipulación"

El presidente de RTVE, Leopoldo González-Echenique, ha negado "categóricamente" en el Congreso que se haya producido "ningún tipo de manipulación" ni "purgas" en el programa 'Informe Semanal', tal y como denunció el Consejo de Informativos de TVE, y ha respondido a estas críticas señalando que todos los ciudadanos tienen "derecho a obtener una información veraz, no solamente aquellos que escriben manifiestos o escriben notas".



Igualmente, interpelado por el diputado del PSOE, Félix Lavilla, durante su comparecencia en la Comisión mixta de Control Parlamentario de RTVE, sobre supuestas presiones en ese programa a un redactor por negarse a firmar una información, ha señalado que "los programas de TVE no son propiedad de los trabajadores" y es la dirección la que debe decidir el destino de cada profesional. "Trabajamos donde se nos necesita, no donde cada uno de los empleados de forma inamovible pretende", ha subrayado.



Asimismo, ha subrayado que, en el tiempo en que lleva trabajando la nueva dirección, 'Informe Semanal' ha profundizado en "muchos asuntos" y, aunque ha reconocido que "la realidad es distinta según el prisma desde el que se vea", ha insistido en que se ha hecho un esfuerzo para "recoger las distintas opiniones" porque RTVE es "plural". "Desde la dirección de informativos no diarios se respeta la independencia profesional de los profesionales de la casa", ha insistido.



En general, ante las críticas de distintos diputados de grupos de la oposición que se han hecho eco de la advertencias del Consejo de Informativos y han acusado a la nueva dirección de trasladar a TVE "el modelo de Telemadrid", ha tachado de "opiniones no objetivas" estas críticas y ha asegurado que la nueva cúpula de RTVE no tiene "la más mínima intención de asemejarse a Telemadrid", porque la corporación tiene su propio modelo.



Sobre RNE, ha opinado que "se encuentra en una buena situación" y ha esperado que el próximo Estudio General de Medios (EGM) no sea "un desastre" (como ha pronosticado el senador del PSOE, Jesús Alique), aunque ha advertido de que los cambios en los presentadores de una radio "siempre se acusan" en este índice de audiencia, "teniendo en cuenta la metodología que utiliza para cumplir con sus resultados".



NIEGA "SED DE VENGANZA"

Echenique también ha negado "de raíz" que el director de Informativos de TVE, Julio Somoano, haya tratado de influir en las elecciones del Consejo de Informativos para "vengarse" de este órgano, que criticó su nombramiento. "Niego categóricamente que haya ningún tipo de sed de venganza", ha enfatizado el presidente de RTVE en respuesta a una pregunta del diputado de EUPV-Els Verds, Ricardo Sixto.



Mientras, en respuesta a una pregunta del diputado de Compromís-Equo, Joan Baldoví, quien ha acusado a RTVE de contratar a "profesionales claramente afines al PP" por el fichaje de dos directivos, Álvaro Fernández y Ignacio García Mostazo, provenientes de COPE y Telemadrid, el presidente de RTVE ha asegurado que "ignora" las "afiliaciones políticas" de estos directivos, de los que ha defendido su "profesionalidad" y se ha negado a dar públicamente su salario.



Sobre la vuelta de la publicidad a TVE, Echenique ha indicado que su trabajo es "gestionar la corporación, no abrir un debate en el seno parlamentario" y, en este sentido, ha indicado que la decisión de cambiar el modelo de financiación le corresponde al Parlamento. Además, ha indicado que en el seno del Consejo de Administración de RTVE "nadie ha formulado ninguna propuesta" para cambiar el modelo.



OTRA SERIE PARA SUSTITUIR A 'AMAR EN TIEMPOS REVUELTOS'

Preguntado por cómo sustituirá la corporación a 'Amar en tiempos revueltos', Echenique ha recordado que la decisión de Diagonal TV, la productora de la serie, de irse a Antena 3 es algo que se produjo "antes de la llegada de este equipo directivo" y ha asegurado que la cadena estudia ya otras posibles series, "más atractivas, incluso" y con parte de "producción interna" para rellenar ese hueco "importantísimo en la parrilla".



En otro orden de cosas, ha informado de que el plan para evitar "duplicidades" en los centros territoriales entre RNE y TVE supondrá un ahorro "de forma inmediata" de 500.000 euros. También ha informado de que actualmente el centro de Sant Cugat elabora 1.600 horas de producción propia, el 75% de ellas en castellano y el 25% en catalán, y ha anunciado que esta producción propia "no sólo se quiere mantener, sino aumentar".



Por su parte, el portavoz del PSOE en la comisión, Juan Luis Gordo, ha señalado que su partido va a pedir la comparecencia de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, por los "graves ataques a la libertad de información" denunciados por el Consejo de Informativos y ha acusado a RTVE de "dar prioridad al PP" y de "pérdida notable de calidad". "Hoy la RTVE está peor que hace cinco meses y además se han quebrado los principios de neutralidad e independencia, al servicio del PP", ha señalado.



Mientras, el portavoz del PP en la comisión, Ramón Moreno, ha criticado las acusaciones "apocalípticas" de los diputados socialistas, a los que ha tachado de "mesías" por pronosticar el fin de la televisión pública, y ha señalado que el PSOE no es el más adecuado para "dar clases de independencia informativa" en RTVE, como su partido demostró en la anterior legislatura.