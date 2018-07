Echenique explicará el uso de patrocinios en algunos programas de TVE

El presidente de RTVE, Leopoldo González-Echenique, explicará el próximo miércoles en el Congreso el uso que TVE está haciendo de la figura del patrocinio cultural para financiar programas como 'MasterChef'. Además, adelantará las previsiones presupuestarias de RTVE para el cierre de este año y responderá a varias preguntas de los diputados sobre las acusaciones de utilizar un criterio de "moralina pseudoreligiosa" en algunas informaciones emitidas en los telediarios de TVE.



Durante su comparecencia ante la Comisión Mixta de Control Parlamentario de RTVE, a la que Echenique acude regularmente para dar cuenta de su gestión al frente de RTVE, el presidente de la pública responderá a una pregunta de la diputada de UPyD Irene Lozano sobre el informe solicitado a la Abogacía del Estado respecto al tratamiento fiscal, contable y presupuestario de los patrocinios en TVE tras "las dudas planteadas por el Ministerio de Hacienda al respecto".



De esta forma, Lozano se refiere a un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) correspondiente al año 2011, antes de que el actual equipo llegara a la dirección, y en el que se manifiesta dudas sobre la interpretación que RTVE hace de la posibilidad que ofrece la Ley de Financiación de la corporación para poder patrocinar espacios culturales. Una posibilidad que supone una excepción a la prohibición general de emitir publicidad que la misma ley impone a RTVE.



La extensión de estos patrocinios a distintos programas de TVE ha levantado críticas entre las empresas privadas. Entre ellas, la del presidente de Publiespaña y consejero delegado de Mediaset España, Giuseppe Tringali, que el pasado mes de abril apuntó que su grupo no estaba de acuerdo con que "se utilicen fórmulas distintas para hacer publicidad" y calificó este tipo de patrocinios de "un error".



No es la primera vez que Echenique tiene que responder a preguntas en el Congreso sobre este sistema de patrocinios. Ya el pasado mes de abril defendió el sistema frente a la diputada socialista Ángeles Álvarez. "El patrocinio cultural, está perfectamente admitido, es lícito, en la Ley de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española y también en la Ley General de Comunicación Audiovisual", señaló.



En este sentido, indicó que los patrocinios permiten a TVE "acceder a un programa al que sin este patrocinio cultural no podría acceder". "Entendemos que enriquece la parrilla y que hace que sea más atractivo el conjunto de los programas que ofrecemos en Televisión Española", apuntó.



PRESUPUESTOS PARA 2013

En el plano económico, Echenique también será cuestionado sobre las perspectivas económicas de la corporación para este año por el portavoz socialista en la comisión, Juan Luis Gordo, y sobre la evolución de las aportaciones de los operadores de televisión y telecomunicaciones a la financiación de RTVE en el año 2012 por el senador 'popular' Pedro Agramunt.



Desde la bancada de la oposición también se preguntará al presidente de RTVE sobre las razones por las que en las mañanas de los fines de semana TVE 24h transmite en directo actos del PP y del PSOE y no de otros partidos políticos, la calidad del Canal Internacional, objetivos de la nueva programación de Radio 5 o los resultados del cambio de programación por la tarde en TVE.