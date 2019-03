La duquesa de Alba dice que el final de la serie 'La Duquesa' no es veraz

Cayetana Fitz-James Stuart, duquesa de Alba, ha hecho público su "total desacuerdo e indignación" con los resultados de la segunda parte de la producción 'La Duquesa', que la cadena de televisión Telecinco ha dedicado a contar su vida, ya que considera que el guión es "inveraz" y está "lleno de maledicencias". "No reconozco en absoluto la imagen falsa y tergiversada que ha manifestado esta serie sobre mi vida, que en mi opinión de cinéfila es aburridísima, sin ningún tipo de interés y llena de maledicencias", señala la duquesa en un comunicado remitido a la agencia Efe.



Cayetana de Alba afirma que fue ella misma quien abrió las puertas de su casa (los palacios de Liria y Dueñas, en Madrid y Sevilla) para el rodaje de la segunda parte de la serie, ya que los productores se habían comprometido "a continuar con el mismo espíritu" de la primera parte de la miniserie 'La Duquesa'. De los capítulos iniciales, dice, quedó "encantada" por el tratamiento a su familia, a la Casa de Alba y a su persona. "Desgraciadamente, la impresión de esa primera parte se ha desdibujado completamente al contemplar el segundo episodio", argumenta la duquesa.



"Los hechos que se exponen no se corresponden a los que he vivido junto a mi marido, Jesús Aguirre, el hombre que más he querido hasta ahora", agrega. Además, afirma que "nunca hubo una mala palabra, ninguna disputa" y que ninguno de los hechos relatados "son verídicos, desde la escena del comedor -puntualiza Stuart- esperando la llegada de los invitados, que nunca sucedió, hasta las críticas a los nuevos títulos nobiliarios" que concede el Rey de España.



Es "inveraz tanto el guión como el resto de las escenas, poniendo en mi boca y en la de Don Jesús Aguirre palabras y frases que nunca hemos pronunciado", asegura la aristócrata, Grande de España, quien también se lamenta de que, por el contrario, no se haya incluido "más que de forma hiriente" el brillante currículo del intelectual. En el mismo sentido, los hijos de la duquesa han puntualizado en un comunicado envidado a EFE que "el modo de ser de Jesús Aguirre distó mucho de ser como lo presentan en la serie".



"Jesús -apunta Carlos Fitz-James Stuart, duque de Huéscar- era un hombre de gran inteligencia y cultura, dotado de una fina sensibilidad, muy educado, simpático, con sentido del humor y he de decir, cercano. Nuestra relación con él fue siempre buena, amistosa y respetuosa por ambas partes". En lo que respecta a la imagen transferida de su madre, Fitz-James Stuart apunta que "es una mujer sensible y extraordinariamente preocupada por los demás", merecedora de la Gran Cruz de Alfonso X El Sabio, "máxima distinción que se otorga a la cultura española".