La Duquesa de Alba demandará a Telecinco por la miniserie sobre su vida

Cayetana Fitz-James Stuart, duquesa de Alba, demandará a Telecinco por la miniserie sobre su vida 'La Duquesa', de la que ya ha dicho que no es veraz y sobre el que ha hecho público su "total desacuerdo e indignación" con los resultados de la segunda parte de la producción de Telecinco.



Según una entrevista publicada en la revista '¡Qué me dices!', la Duquesa ha expresado su propósito de ir a los tribunales. "Voy a demandar a Telecinco, a los responsables. Ya está bien de acusar a un hombre que no se puede defender", señala en referencia a las consideraciones que se hacen de su marido fallecido, Jesús Aguirre.



En las declaraciones recogidas por la revista '¡QMD!', la Duquesa afirma que se siente "muy mal" por "la vergüenza de lo que han hecho conmigo", y niega haber colaborado con los autores de la obra o que lo hayan hecho sus hijos, tal y como defiende Telecinco. "Ellos han hablado, pero han hablado bien y en la serie lo han puesto todo mal".



La Duquesa de Alba anuncia en esa misma entrevista que piensa demandar a Telecinco por esta TV movie, estrenada el pasado lunes (8% de share y 1.661.000 espectadores), porque no está de acuerdo con la imagen que se está dando de ella y del que fue su segundo marido, Jesús Aguirre, personaje que interpreta Carlos Hipólito. "Le dejan como un tonto en la serie cuando en realidad era una de las mentes más privilegiadas de España".



La Duquesa de Alba ha intentado también, aunque sin éxito, parar la emisión del segundo episodio que Telecinco emite mañana. Por su parte, la cadena lamenta profundamente el malestar que la serie ha podido generar en la Duquesa pero mantiene su intención de ofrecer el desenlace en el día previsto.



"ES UNA MENTIRA PODRIDA"

"Nada tiene que ver con la realidad. Eso es una mentira podrida. Lo han hecho para fastidiarnos. ¡Cómo voy a decir todo eso de mi marido! (...) Jamás me han hecho un feo más grande que ahora con esta miniserie", declara la Duquesa a la revista. Desmiente también algunos aspectos sobre su vida que se muestran en la miniserie de Telecinco, como que discuta a menudo con sus hijos y les haya levantado la mano. "Es totalmente incierto".