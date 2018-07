Dos meses separan a ‘Verano directo’ de ‘laSexta directo’

El pasado 11 de julio laSexta estrenó ‘Verano directo’, una nueva versión del popular 'España directo' que cuenta además con el equipo del recién desaparecido programa de La 1. En contra de lo anunciado inicialmente el programa de actualidad arrancó su andadura en la franja de sobremesa. El resultado fue pésimo: ‘Verano directo’ llegó a registrar audiencias de hasta un 2,3% de share.



Aunque los resultados no han sido públicamente valorados, internamente tanto la cadena como la productora han calificado de nefastos los datos obtenidos en las primeras emisiones. De hecho, laSexta se ha visto obligada a cambiar rápidamente de estrategia reubicando el programa en la franja de tarde (18:00h).



laSexta anunció a principios de julio la adquisición del formato de Mediapro después de que Televisión Española decidiera prescindir del mismo. Aunque algunas condiciones han sido mejoradas, el coste del programa sigue siendo muy elevado, por ello su continuidad dependerá de los resultados que ‘Verano directo’ consiga en estos próximos dos meses.



Según ha conocido ObjetivoTV, la primera semana de ‘Verano directo’ fue más que decepcionante para laSexta. “Hemos puesto toda la carne en el asador. El programa es una de las grandes apuestas del verano y no merecemos esos resultados”, llegaron a comentar desde la propia cadena. Recordemos que el programa fue vendido en su presentación como una de las apuestas más ambiciosas de la temporada. "El espíritu de laSexta es el de una televisión combativa y 'Verano directo' tiene que unirse a ese espíritu", afirmó Fernando Jerez, director de antena de laSexta.



Mediapro se la juega con ‘Verano directo’ y son muy conscientes de ello en la productora. "No tengo ninguna duda de que la ambición de laSexta y el talento de este grupo tenga una respuesta por parte de los espectadores", afirmó Francis Romacho, productor ejecutivo del espacio. Sin embargo, el arranque del programa ha llegado a encender todas las alarmas en la productora.





PRÓXIMA META: ‘LASEXTA DIRECTO’

‘Verano directo’ es solo la máscara de un proyecto mucho más ambicioso. laSexta aspira a que el formato de actualidad se convierta en uno de sus espacios de referencia, sin embargo, el camino hasta ese objetivo no es nada sencillo. La cadena ha intentado cubrirse las espaldas con un título temporal, no obstante, a nadie se le escapa que laSexta pretende continuar con el programa más allá de la temporada estival.



La cadena tiene ya registrada la marca ‘laSexta directo’, nombre que tomaría el formato tras esta etapa veraniega. Pero su continuidad en estos momentos está en el aire. Aunque el programa ha mejorado su audiencia en un 157% en su segunda semana de emisión, son muchas las voces en laSexta que señalan que los datos actuales no justifican un coste tan elevado. La cadena promedia (hasta el día 26) un 5,1% en julio, mientras que ‘Verano directo’ acumula hasta la fecha un 3,4% con 340.000 seguidores.



‘LASEXTA VERANO’ MEJORA TRAS SU REUBICACIÓN

El salto de las 15:30 a las 18:00 horas parece haber acallado las críticas más duras que venían vertiéndose contra el formato de Mediapro. El programa ha pasado de un 2,5% (329.000) a un 4% (341.000) en su segunda semana de emisión, lo que supone una mejora de 1,5 puntos. Lo más importante es que ‘laSexta verano’ parece estar consolidándose en su nuevo horario.



El programa batió su propio récord el pasado viernes tras alcanzar una cuota del 4,6% con 384.000 espectadores. Por otro lado, el programa no podía haber comenzado con mejor pie su tercera semana de emisión. Este pasado lunes, ‘laSexta directo’ firmó un 4,3%, mientras que en Cuatro el estreno de ‘Qué quieres que te diga’ –su particular ‘España directo’- no logró pasar de un escueto 2,7% (234.000). La oferta de laSexta logró imponerse claramente a la de Cuatro. Desde la cadena se muestran satisfechos con estos últimos resultados, aunque por el momento prefieren ser cautos por lo que pudiera suceder en futuros enfentamientos.