Amazon Prime Video ha anunciado este lunes que 'Fernando Torres: El Último Símbolo' se estrenará en exclusiva en España y en Reino Unido en 2020. El documental, producido por Atresmedia Studios, recorrerá la trayectoria del jugador, desde su debut en el Atlético de Madrid hasta su retirada del fútbol a principios de este año recordando los altos y bajos del jugador.

Fernando Torres es uno de los grandes símbolos de la edad de oro del futbol español, así como una leyenda viva del Atlético de Madrid y de la Selección Española. Campeón del Mundo y doble campeón de Europa con España, su gol ante Alemania en la final de la Eurocopa 2008 cambió el destino del fútbol español. Una meteórica carrera en los clubes más punteros que le ha llevado de Liverpool hasta Milán pasando por Londres hasta volver, de nuevo, a su casa: el Atlético de Madrid.

El documental recorrerá los lugares más icónicos de la vida de Torres: Japón, Liverpool, Londres y Madrid, e incluirá importantes testimonios de algunas de las personas más cercanas al futbolista: compañeros de vestuario, iconos del fútbol internacional y sus entrenadores, con entrevistas en las que Torres recorre los momentos más relevantes de su vida y desvela los momentos más emocionantes.

'Fernando Torres: El Último Símbolo' es una producción de Atresmedia Studios. El documental, con Jorge Pérez como productor ejecutivo, está dirigido por Laura Alvea y José Francisco Ortuño.

'Fernando Torres. El último símbolo' se unirá a la creciente lista de docuseries deportivas y deportes en directo, incluyendo El Corazón de Sergio Ramos, All or Nothing: Manchester City, This Is Football, Inside Borussia Dortmund, partidos de fútbol en directo y exclusivos de la Premier League en el Reino Unido, los eventos Open Tennis de los Estados Unidos y ATP World Tour Tennis en Reino Unido y los juegos de la NFL. Todas ellas disponibles para miembros de Prime en Amazon Prime Video, junto con una lista de producciones Amazon Original españolas que incluyen la exitosa docuserie sobre LaLiga, Six Dreams y las esperadas series para 2020: El Cid, La Templanza y Un Asunto Privado.

