Disfruta de un día con Audrey Hepburn

La imagen de Audrey Hepburn vestida de fiesta con un fabuloso diseño de Givenchy, comiendo un croissant frente al escaparate de la joyería Tiffany's forma parte del imaginario popular de nuestra sociedad. 'Desayuno con Diamantes', la pelíucla a la que pertenece esta escena, cumple 50 años y parace que el tiempo no ha pasado por ella.



La Sexta3 rinde homenaje a la actriz protagonista de este film, Audrey Hepburn, que ayer cumpliría 82 años si un cáncer no se la hubiera llevado. El próximo domingo 8 de mayo, la tercera cadena de La Sexta rendirá homenaje a la actriz con un maratón de títulos protagonizados por ella.



En prime time emitirá 'Desayuno con Diamantes', todo un clásico del séptimo arte que convirtió a Hepburn en un icono de la moda, tras un maratón con las películas más emblemáticas de la ganadora de un Oscar por 'Vacaciones en Roma'. Comenzará a las 15:00 horas con la emisión del film 'Historia de una monja', al que seguirán títulos tan populares como 'Sabrina' (17:50 horas) y 'Una cara con ángel' (20:05 horas). Para finalizar este día dedicado a la estrella de Hollywood, a partir de las 00:05h, la cadena ofrecerá la película 'Ariane R', con Gary Cooper.



UNA CARRERA LLENA DE ÉXITOS

Audrey Hepburn logró reunir numerosos premios a lo largo de su carrera como actriz, pero también fue reconocida por su labor humanitaria como embajadora de buena voluntad de UNICEF.



En 1993, poco antes de morir, la Academia quiso galardonarla con un Premio Humanitario Jean Hersholt, que se suma al Oscar que recogió por 'Vacaciones en Roma' y a otras cuatro nominaciones por 'Sabrina', 'Historia de una monja', 'Desayuno con diamantes' y 'Sola en la oscuridad'.



La intérprete también recibió tres Globos de Oro, tres BAFTA y un Emmy, y un gran número de galardones en festivales en Nueva York, San Sebastián e Italia. Una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood recuerda a esta artista que participó en más de 30 títulos y fue fuente de inspiración de los grandes diseñadores de la época.