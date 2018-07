Discovery Max entrega con éxito los Born To Be Discovery Awards

En el Teatro Goya de Madrid el 19 de febrero se celebró la 'I Edición de los Born To Be Discovery Awards' en una gala en la que el talento español brilló con toda su fuerza.



Antonio Díaz 'El Mago Pop', fue el maestro de ceremonías de una gala a la que asistieron más de 700 personas, entre ellas José Vicente Díez ('House of Cars') y David Beriain ('Yasuní') y figuras internacionales como Jeremy Wade protagonista de 'Monstruos de río'.



La audiencia de Discovery Max fue la encargada de elegir a los finalistas y ganadores de estos premios que se dividieron en seis categorías diferentes. Teresa Perales, atleta paralímpica, fue la ganadora de 'Breaking the limits'; Frank Cuesta se llevó el premio a 'Talento Discovery del año'; Marc Márquez consiguió el premio 'Motor'; el aventurero Josu Feijoo recogió el premio 'Fan Edition'; el científico Miguel González-Andrades consiguió hacerse con el premio 'Ciencia y Tecnología' y Álvaro Onieva se llevó el premio 'Ingeniería'.



Uno de los momentos más emotivos de la velada, se vivió con el vídeo homenaje a la figura del aventurero Álvaro Bultó, trágicamente fallecido en 2013 y colaborador de Discovery Max.



En la gala tampoco faltó un espacio para la solidaridad con el 'Born To Be Discovery Solidario' que se entregó al profesor aragonés Cesar Bona por una vida dedicada a la labor educativa en la que utiliza innovadoras estrategias pedagógicas y que dedicó el premio a los "miles de maestros que hacen cosas extraordinarias".



La gala concluyó con el 'Born To Be Discovery Honorífico' que se entregó al astronauta Pedro Duque por su trayectoria profesional que ha servido de inspiración a tantas generaciones. Este ingeniero aeronáutico se convirtió en el astronauta más joven de la Agencia Espacial Europea a la que entró a formar parte con tan sólo 29 años y, 7 años después, hizo historia al ser el primer español en viajar al espacio.