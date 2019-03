Cuatro se queda sin 'Jesulín de África' y Telecinco sin Mª José Campanario

Mediaset España y Jesulín de Ubrique llevaban varios meses negociando la firma de un suculento acuerdo que supondría la participación del torero en un docu-show para el Grupo, sin embargo, finalmente las negociaciones entre ambas partes han quedado rotas. La productora P52 ("Tómbola") preparaba 'Jesulín en África', un formato protagonizado por el propio torero, en el que a lo largo de cuatro entregas se pretendía realizar un repaso de las principales piezas de caza mayor del continente.



Según fuentes cercanas a la negociación, el acuerdo estaba prácticamente cerrado, tan solo quedaba por atar algunos cabos, sin embargo, en el último momento Telecinco y Cuatro se han quedado con las ganas. Jesús Janeiro y Mª José Campanario han rechazado la oferta en un intento por proteger todavía más su vida privada.



Hace tan solo unos meses era el propio torero el que se mostraba a favor de alcanzar este acuerdo, harto de que todos se hagan de oro a base de hablar de su familia. Las negociaciones con el propio Jesulín las llevaron directamente Leonardo Baltanás y Baldo Toscano. Los dos directivos de Mediaset España no dudaron en desplazarse personalmente hasta Arcos de la Frontera para llevar a cabo el proceso de la negociación.



LA PAREJA RECHAZA UN CONTRATO DE 2 MILLONES DE EUROS

Según desvelaba el suplemento 'La Otra Crónica' de 'El Mundo' el pasado mes de febrero, Mediaset España propuso a la pareja Janeiro-Campanario un contrato de 2 millones de euros. La firma suponía entrar directamente en el juego de la cadena. El torero protagonizaría el docu-show 'Jesulín de África' para Cuatro, mientras que para su mujer Telecinco reservaba una plaza de lujo en la próxima edición de 'MQB: Más que baile'. El Grupo les daba incluso la opción de poder elegir entre bailar en un plató o sufrir en la isla de 'Supervivientes'.



Si la famosa pareja hubiese firmado este acuerdo los espectadores hubieran visto al torero o a su mujer sentada también en el plató de 'La Noria' o de 'Sálvame Deluxe'. Esa era otra de las cláusulas impuestas por Mediaset España: protagonizar dos espacios y además airear sus trapos sucios delante de la audiencia.



Pero la pareja tiene en estos momentos otros asuntos mayores por los que preocuparse. La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cádiz reanudará el próximo 11 de mayo el juicio por la llamada 'Operación Karlos' contra el fraude a la Seguridad Social. Cabe recordar que en la tercera sesión de la vista oral, el juez Manuel Grosso, decidió dar por buenas las escuchas y la investigación realizada. Mª José Campanario se enfrenta a una pena de cárcel de cuatro años.



¿ADIÓS AL CIRCO MEDIÁTICO?

Las negociaciones entre Mediaset España y la familia Ubrique-Campanario están rotas y parece que no hay posibilidad de que se retomen en un futuro cercano. Telecinco pierde una de sus grandes bazas de la temporada, sin embargo, Belén Esteban parece dispuesta a cubrir ese vacío.



Según apuntan algunas fuentes, la colaboradora de 'Sálvame', totalmente contraria a ese acuerdo, se muestra ahora más participativa que nunca. Tal vez por ello, ha accedido recientemente a que los espectadores vean su entrada en 'La caja deluxe'. Recordemos que la polémica colaboradora había manifestado públicamente su negativa a que Telecinco emitiese su entrega después de que con la productora alcanzara esa posibilidad.



La audiencia de Cuatro se quedará sin ver el safari africano de Jesulín de Ubrique. Telecinco tampoco podrá mostrar los tropiezos de Mª José Campanario sobre una pista de baile, no obstante, Mediaset España tiene claro que podrá contar con Belén Esteban para comentar todos y cada uno de los capítulos de los que la familia Janeiro-Campanario sea protagonista. La sintonía de Belén con la cadena parece cada día mayor.