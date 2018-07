Cuatro estudia la emisión diaria de ‘Uno para ganar’

La tarde de Cuatro no levanta cabeza. Las grandes apuestas de este verano han resultado ser un rotundo fracaso y en estos momentos ninguna de sus apuestas alcanza, ni siquiera roza, la media diaria de la cadena. Mediaset España cuenta con varios formatos sobre la mesa, pero no termina de decantarse por ninguno. La cadena no quiere tropezar de nuevo, de modo que por el momento ha preferido mantener en parrilla el programa ‘No le digas a mamá que trabajo en la tele’ a pesar de sus discretos resultados de audiencia.

Como ya anunciamos este verano, Mediaset España se plantea renovar totalmente la tarde de Cuatro, aunque para ello necesita los recambios adecuados. Según ha conocido Objetivotv.com, la cadena sopesa en estos momentos crear la versión diaria de ‘Uno para ganar’, copiando así el modelo que tan buenos resultados está reportando a Antena 3. En tan solo unos meses, la cadena de Planeta ha logrado mejorar notablemente su tarde, tras la inclusión de dos concursos diarios en esta franja.

‘Uno para ganar’ ha sido junto a ‘¡Ahora caigo!’ uno de los concursos revelación de este verano. Sus grandes resultados le han asegurado su permanencia en parrilla, sin embargo, no todos en Mediaset España parecen dispuestos a exprimir al máximo el formato. Son muchos quienes prefieren que ‘Uno para ganar’ siga siendo un concurso semanal de prime time, aunque lo cierto es que en otros países tanto la versión diaria como la emisión bisemanal cuenta con el respaldo de los telespectadores.

‘Minuto para ganar’, la versión argentina del formato ‘Minute to win it’, arrancó en Telefé el pasado mes de julio en la noche del domingo, sin embargo, debido a su gran acogida –tres semanas después- dobló su emisión pasándose a emitirse también en el prime time del viernes. En Colombia, en cambio, la cadena CaracolTV emite de lunes a viernes ‘Un minuto para ganar’ también en el Access prime time.

El concurso de Cuatro es un formato sencillo que semanalmente pone en juego un premio máximo de 500.000 euros. No hace falta ser un experto, pero sí tener cierta habilidad, tensión y nervios de acero para superar cada una de las diez pruebas que plantea el programa en menos de 60 segundos.

Por otro lado, la cadena de Mediaset España prepara también la adaptación del concurso ‘The cube’ (El cubo), un formato británico, ganador de un premio Bafta, que ha sido considerado como uno de los mejores espacios de los últimos años. El éxito del programa ha permitido su exportación a países como Portugal, Italia, Alemania, Ucrania o Arabia Saudí.