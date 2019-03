Cuatro emitirá la serie de forenses 'Body of Proof'

Una serie de forenses nunca pasa de moda. La última sobre el tema es 'Body of Proof' (en España serÁ 'El cuerpo del delito'), que Cuatro acaba de anunciar que emitirá próximamente. La cadena incorpora una nueva ficción extranjera, en este caso de la factoría Disney.



Esta nueva serie, que combina tramas médicas con investigaciones policiales, está protagonizada por Dana Delany (ganadora de dos Premios Emmy). La actriz norteamericana (famosa en España por su papel en 'Mujeres desesperadas') da vida a la doctora Hunt, una brillante neurocirujana que, tras sufrir un accidente, inicia una nueva etapa como forense en la que sus conocimientos sobre el cuerpo humano son claves para la resolución de los casos que se plantean en cada episodio.



'Body of Proof' está creada por Christoper Murphey ('Karate Kid') y producida por Mattew Gross ('Dirty Sexy Money') y Sunil Nayar ('CSI: Miami').



MEDICINA, DRAMA Y MISTERIO

La vida de la doctora Megan Hunt da un giro de 180 grados cuando, tras sufrir un duro accidente de coche, se ve obligada a abandonar su trabajo en el mundo de la neurocirugía y emprender una nueva etapa profesional como forense. Sin embargo, éste no será el único cambio en su vida, ya que además se enfrentará a una dolorosa ruptura familiar.



En su nueva faceta como forense, Hunt descubrirá un nuevo y apasionante mundo en el que sus conocimientos sobre el cuerpo humano y su instinto le serán de gran utilidad para la resolución de los casos. Sin embargo, su forma de actuar le ocasionará más de un problema con sus superiores y con el cuerpo de Policía, ya que no siempre empleará los métodos más ortodoxos.