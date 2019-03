PREGUNTA: Calenda es un pueblo rodeado de leyenda, ¿te gustan este tipo de historias?

RESPUESTA: Me encantan. Creo que contadas de una determinada manera, sin producir obsesión, por supuesto, están muy bien porque son como una especie de tradición que hace que las generaciones se unan.



P: ¿Cómo se gestó tu fichaje por 'Luna, el misterio de Calenda'?

R: Tiene una historia detrás (risas). Globomedia tenía preparado un proyecto que no pudo salir por temas de presupuesto, al cabo de unos meses me dijeron que estaban ultimando otra ficción, leí el primer capítulo y me pareció realmente bueno y la biblia de los personajes me pareció apasionante. Cuando leí los dos primeros episodios de 'Luna, el misterio de Calenda' me quedé enganchada, sobre todo en este momento donde parece que en ficción y televisión está todo inventado.



P: ¿Qué te pareció el primer capítulo? ¿Cómo viste el estreno?

R: Impresionante, nos sigue sorprendiendo a pesar de haberlo vivido en primera persona. Para el estreno... ¡la que monté en mis casa! (Risas) Le dije a todo el equipo que se viniera a ver la serie a mi casa y ¡todos dijeron que sí!



P: ¿Recuerdas algún personaje de misterio que te diera especialmente miedo de pequeña?

R: Hay películas que, aunque parezca mentira, no he podido ver todavía como 'El Exorcista'. Y 'El Resplandor' no te creas que lo he visto hace mucho, pero como estaba haciendo 'El Orfanato' y otras películas de género dije que lo tenía que ver aunque fuera a las diez de la mañana y con la ventana abierta (risas).



Sin embargo, sí recuerdo una película que no sé si existe, porque nadie me dice que la conozca, que me dejó marcada de joven. Era de unos bichos que tenían cuerpo de serpiente y un caparazón como de tortuga que cuando mordía a la gente les dejaban sin huesos...



P: ¿Has cambiado mucho desde tus primeros trabajos en televisión?

R: Evolucionas por el trabajo y por la vida en sí. Al principio, por ejemplo, había una rueda de prensa para presentar una serie y estaba atacada, ahora no porque hay otros más jóvenes y más nerviosos y tienes que tranquilizarlos.