Críticas unánimes contra Telecinco

El delegado del Gobierno contra la Violencia de Género, el Instituto de la Mujer, asociaciones de mujeres maltratadas y de telespectadores, críticos de televisión y medios de comunciación critican la aparición de un maltratador en el plató de 'Sálvame Deluxe', el programa presentado por Jorge Javier Vázquez, el pasado viernes.



La invitada del último programa fue Tammy, ex concursante del reality 'La casa de tu vida'. Después de algún tiempo sin que apareciera en la televisión, Tammy estuvo en el plató de 'Sálvame Deluxe' para confesar una de sus aficiones más privadas: tener esclavos sexuales. Para ilustralo, entró en plató "paseando" a uno de sus sumisos.



"Tengo varios esclavos. A éste le conozco desde hace cuatro años", fueron algunas de las confesiones de la invitada. Pero éste no fue el caso y se descubrió el monatje. El esclavo comenzó a hablar sin permiso: cogió el micrófono y comenzó a soltar una especie de apología sobre la liberación sexual del hombre. "He sido condenado por maltratador y he estado un año en la cárcel", admitió en el plató de 'Sálvame'.



CONDENA DESDE EL GOBIERNO

Ante este hecho, las reacciones de condena no se han hecho esperar. Desde el Gobierno, el delegado contra la Violencia de Género, Miguel Lorente, condena "enérgicamente" la situación vivida el viernes en el programa de Telecinco. Esta condena no sólo debe hacerse por parte del Gobierno,que es lo esperable, si no sobre todo por parte de los medios de comunicación. Lorente ha pedido además a los medios que "no frivolicen nunca con la violencia de género".



CASI 1.700 QUEJAS SOBRE TELECINCO

El Instituto de la Mujer también se ha pronunciado contra el programa de Telecinco. En un comunicado, difundido el pasado martes, considera "de máxima gravedad" la intervención de un maltratador en 'Sálvame Deluxe'.



La directora de este organismo, Laura Seara, ha comunicado a Telecinco que la aparición del maltradador en el programa es una "difusión de una apología de la violencia contra las mujeres", y ha mostrado su preocupación por los efectos que esto conlleva en la lucha contra esta lacra.



El Observatorio de la Imagen de las Mujeres recibió en 2010 un total de 1.696 quejas por diferentes programas de Telecinco, entre ellas 16 por contenidos del programa 'Sálvame', que hacen referencia a la banalización de la violencia sexual y los malos tratos, y por insultos y vejaciones a las mujeres.



ECO EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

No hay periódico o tertulia en al que no se comente el bochornoso espectáculo que ofreció 'Sálvame Deluxe' en su última edición. La Razón, 'El País', Él Mundo', 'ABC', 'La Venguardia', 'El Periódico de Catalunya' y un largo etcétera de diarios nacionales y regionales se han hecho eco del revuelo producido por la aparición de un maltratador en horario de prime time con críticos artículos.



Titulares como "El Gobierno arremete contra Telecinco por frivolizar el maltrato" ('ABC'), "Toque de atención del Gobierno a Telecinco" ('Público') o "Mujeres y espectadores contra Telecinco por llevar a un maltratador a 'Sálvame'" (La Razón) son ejemplo de la repulsa ante este espectáculo denigrante.